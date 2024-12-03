「山」的手语是中指骂人？《现在拨打的电话》为「丑化手语」争议道歉：「没有丑化或嘲弄意图」

《现在拨打的电话》近日引发丑化手语争议，制作组也对此进行道歉。

第1集的播出中，手语翻译洪熙珠（蔡秀彬 饰）在传达土石流的新闻过程中，发生反覆出现「山」手语的放送事故，剧中新闻主播罗柳悧（张圭悧 饰）笑著说：「这个...是山吧？高山的山？」举起双手的中指摇晃著。之后，观众留言板上出现多篇抗议文章，批评把聋哑人手语翻译当作笑柄，纷纷指责：「这已经超越了无礼，是歧视和嘲弄」、「这对聋哑人来说就像心理创伤一样」等等。



争议扩散后，制作组也发表道歉文：「部分手语场面让大家担心，对此深表歉意。对於因不当处理手语而丑化聋哑人和韩国手语的指责，我们深表歉意，电视剧是以人与人之间「沟通」爲重要主题企划的作品，完全没有丑化或嘲弄聋哑人珍贵沟通工具手语的意图。」接著表示：「我们虚心承认制作组在制作作品的过程中，缺乏更加细心观察和反映聋哑人和韩国手语所经历的困难。今后在完成作品的过程中，爲了不再重复同样的错误，将会更加努力。」



而《现在拨打的电话》由柳演锡、蔡秀彬主演，讲述一对政治联姻3年、彼此没有交流的「橱窗夫妇」，因一通绑架犯的恐吓电话而开始的火热浪漫史。目前播出4集，全国收视率爲 5.7%，在 Netflix 也登上全球第二、在33个国家排名第一，展现出极高人气。



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