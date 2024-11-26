全新韓劇《玉氏夫人傳》5大看點！林知衍時隔七年回歸古裝，與秋泳愚大談賭上性命的「姐弟戀」

由「當代惡女」林知衍（林智妍）率領秋泳愚（秋英宇）、金載源和妍雨主演的全新古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》講述姓名、身份和背景都是偽造的外地女子與為了守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。

該劇除了是林知衍暌違7年回歸古裝之作，更是秋泳愚首度擔任男一的古裝劇！香港觀眾讀完以下《玉氏夫人傳》5大看點後，即可到「黃Viu」免費緊貼進度。



1. 林知衍時隔七年再演古裝

林知衍自《黑暗榮耀》後星運大開，自此一劇接一劇；今次她在《玉氏夫人傳》飾演的狗德出生於奴婢家庭，但是天生聰穎過人，還擁有令人稱羨的容貌和樂於助人的溫暖性格；然而為了活下去，她不得不冒用小姐「玉泰英」的身份，甚至連丈夫都是偽造的！



談到時隔多年挑起大樑主演古裝劇，林知衍表示：「我一直渴望接拍歷史題材，我也對自己扮演『玉泰英』感到好奇，她是一個角色，同時也是兩個角色；然而『狗德』這個角色讓我越演越著迷，她的智慧和溫暖吸引了我，這是我第一次飾演我想模仿的角色。」《玉氏夫人傳》不但是林知衍暌違7年再度主演古裝，更是她的首部大女主古裝劇，讓人萬分期待。



2. 秋泳愚首度擔任古裝男一

秋泳愚自2021年出道後累積了不少演出經驗，今年他終於以男一身份攜手林知衍主演古裝韓劇《玉氏夫人傳》，該劇更是他首部主演的古裝電視劇。劇中他飾演的男藝人千承輝輾轉全國朗讀小說，一次偶然下相遇玉泰英後一見鍾情，即使知道她的真實身份，也願意守護對方不惜賭上性命！為了演好首個古裝角色，秋泳愚亦在開拍下了不少苦功：「我為千承輝準備了很多，包括騎馬、劍術、盤索里和韓國舞蹈，因為都是第一次接觸的領域，所以非常享受！」



3. 戲如人生，姐弟戀迸出全新火花

現年34歲的林知衍和25歲的秋泳愚首度碰頭便合作愛情作品，無獨有偶，現實中的林知衍和李到晛姐弟戀穩交一年半！不過林知衍向來有著童顏美人稱號，讓不少韓國網友大讚她和秋泳愚CP感十足：「她看起來和秋泳愚年紀差不多！」、「看起來像情侶，選角很合適。」到底首次挑戰古裝劇的秋泳愚會與林知衍擦出甚麼火花？觀眾就要到「黃Viu」見證了。



4. 男女二演技亮眼加分

除了林知衍和秋泳愚外，憑《名校的階梯》獲封「最帥學霸」的金載源、《我們，家》「腹黑女星」妍雨亦會參與演出！女團出身的妍雨近年積極轉型，年前還獲頒女子新人獎，演技漸受肯定，金載源則被視為00後最令人期待的新生代男演員之一，兩人的演出注定會為劇集生色不少。



5. 女奴逆襲逆天改命

《玉氏夫人傳》是一部朝鮮女奴的生存記和成功記，狗德作為奴婢時在寒冬中忍受鞭打、甚至在山路上被人追趕，這些殘酷的經歷都加強了她的生存意志；直至狗德假扮玉泰英後，她隨即從逃亡奴隸變成貴婦，也終於過上自己嚮往的生活，這些反轉都令觀眾大快人心，同時也不禁為她的秘密感到憂慮，更讓人容易沉浸在劇情中！古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》將於11月30日在「黃Viu」首播，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創劇《酒醉羅曼史》和《重組家庭》，免費緊貼話題韓劇。



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