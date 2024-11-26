全新韩剧《玉氏夫人传》5大看点！林知衍时隔七年回归古装，与秋泳愚大谈赌上性命的「姐弟恋」

由「当代恶女」林知衍（林智妍）率领秋泳愚（秋英宇）、金载源和妍雨主演的全新古装爱情韩剧《玉氏夫人传》讲述姓名、身份和背景都是伪造的外地女子与为了守护她不惜赌上性命的男艺人之间的生存骗局。

该剧除了是林知衍暌违7年回归古装之作，更是秋泳愚首度担任男一的古装剧！香港观众读完以下《玉氏夫人传》5大看点后，即可到「黄Viu」免费紧贴进度。



1. 林知衍时隔七年再演古装

林知衍自《黑暗荣耀》后星运大开，自此一剧接一剧；今次她在《玉氏夫人传》饰演的狗德出生於奴婢家庭，但是天生聪颖过人，还拥有令人称羡的容貌和乐於助人的温暖性格；然而为了活下去，她不得不冒用小姐「玉泰英」的身份，甚至连丈夫都是伪造的！



谈到时隔多年挑起大梁主演古装剧，林知衍表示：「我一直渴望接拍历史题材，我也对自己扮演『玉泰英』感到好奇，她是一个角色，同时也是两个角色；然而『狗德』这个角色让我越演越著迷，她的智慧和温暖吸引了我，这是我第一次饰演我想模仿的角色。」《玉氏夫人传》不但是林知衍暌违7年再度主演古装，更是她的首部大女主古装剧，让人万分期待。



2. 秋泳愚首度担任古装男一

秋泳愚自2021年出道后累积了不少演出经验，今年他终於以男一身份携手林知衍主演古装韩剧《玉氏夫人传》，该剧更是他首部主演的古装电视剧。剧中他饰演的男艺人千承辉辗转全国朗读小说，一次偶然下相遇玉泰英后一见钟情，即使知道她的真实身份，也愿意守护对方不惜赌上性命！为了演好首个古装角色，秋泳愚亦在开拍下了不少苦功：「我为千承辉准备了很多，包括骑马、剑术、盘索里和韩国舞蹈，因为都是第一次接触的领域，所以非常享受！」



3. 戏如人生，姐弟恋迸出全新火花

现年34岁的林知衍和25岁的秋泳愚首度碰头便合作爱情作品，无独有偶，现实中的林知衍和李到晛姐弟恋稳交一年半！不过林知衍向来有著童颜美人称号，让不少韩国网友大赞她和秋泳愚CP感十足：「她看起来和秋泳愚年纪差不多！」、「看起来像情侣，选角很合适。」到底首次挑战古装剧的秋泳愚会与林知衍擦出甚么火花？观众就要到「黄Viu」见证了。



4. 男女二演技亮眼加分

除了林知衍和秋泳愚外，凭《名校的阶梯》获封「最帅学霸」的金载源、《我们，家》「腹黑女星」妍雨亦会参与演出！女团出身的妍雨近年积极转型，年前还获颁女子新人奖，演技渐受肯定，金载源则被视为00后最令人期待的新生代男演员之一，两人的演出注定会为剧集生色不少。



5. 女奴逆袭逆天改命

《玉氏夫人传》是一部朝鲜女奴的生存记和成功记，狗德作为奴婢时在寒冬中忍受鞭打、甚至在山路上被人追赶，这些残酷的经历都加强了她的生存意志；直至狗德假扮玉泰英后，她随即从逃亡奴隶变成贵妇，也终於过上自己向往的生活，这些反转都令观众大快人心，同时也不禁为她的秘密感到忧虑，更让人容易沉浸在剧情中！古装爱情韩剧《玉氏夫人传》将於11月30日在「黄Viu」首播，香港观众亦可一并收看Viu Original原创剧《酒醉罗曼史》和《重组家庭》，免费紧贴话题韩剧。



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