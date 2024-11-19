SEVENTEEN BSS夫碩順2025年初回歸！已完成MV拍攝

SEVENTEEN的小分隊夫碩順（BSS）將於明年回歸。

今日（19日），Pledis娛樂透露BSS正在準備回歸，預計時間是在明年年初。據悉，他們已經在首爾某地完成了新歌MV的拍攝

BSS是SEVENTEEN於2018年推出的特別小分隊，隊名取自成員本名中各自的一個字——夫勝寛（勝寛）、李碩珉（DK）、權順榮（Hoshi）。 同年，他們憑藉《Just Do It》獲得了不少關注。



去年2月BSS發佈了首張單曲專輯《Second Wind》。 主打歌《Fighting 해야지》（Feat. 李泳知）大受歡迎，初動銷量達到了約61萬張，創下了K-pop小分隊初動銷量歷史第一的紀錄。憑藉這首歌BSS橫掃了各大音源排行榜的第一名，同時還在全球24個國家和地區的iTunes排行榜登頂。 除主打歌《Fighting 해야지》外，收錄曲《Lunch》和《7PM》等也取得了良好的成績。



SEVENTEEN以「自製愛豆」而聞名於K-pop界，這次的新曲預計也是自創曲。 Pledis表示：「關於具體的回歸日程和歌曲資訊等，我們會在確定后立即告知大家。」

另外，SEVENTEEN於2015年5月出道，即將在2025年迎來他們的10周年紀念。 BSS將以明年年初的回歸，拉開SEVENTEEN 10周年活動的序幕。

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