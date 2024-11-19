SEVENTEEN BSS2025年初回归！已完成MV拍摄

SEVENTEEN的小分队BSS将於新年回归。

今日（19日），Pledis娱乐透露BSS正在准备回归，预计时间是在明年年初。据悉，他们已经在首尔某地完成了新歌MV的拍摄

BSS是SEVENTEEN於2018年推出的特别小分队，队名取自成员本名中各自的一个字——夫胜宽（胜寛）、李硕珉（DK）、权顺荣（Hoshi）。 同年，他们凭藉《Just Do It》获得了不少关注。



去年2月BSS发布了首张单曲专辑《Second Wind》。 主打歌《Fighting 해야지》（Feat. 李泳知）大受欢迎，初动销量达到了约61万张，创下了K-pop小分队初动销量历史第一的纪录。凭藉这首歌BSS横扫了各大音源排行榜的第一名，同时还在全球24个国家和地区的iTunes排行榜登顶。 除主打歌《Fighting 해야지》外，收录曲《Lunch》和《7PM》等也取得了良好的成绩。



SEVENTEEN以「自制爱豆」而闻名於K-pop界，这次的新曲预计也是自创曲。 Pledis表示：「关於具体的回归日程和歌曲资讯等，我们会在确定后立即告知大家。」

另外，SEVENTEEN於2015年5月出道，即将在2025年迎来他们的10周年纪念。 BSS将以明年年初的回归，拉开SEVENTEEN 10周年活动的序幕。

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