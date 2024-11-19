罵歸罵，劇還是要追的！《正年》在爭議中開播，話題+收視率實現大反轉

不管開播前爭議有多大，只要劇情好、演技好，總能實現口碑反轉，說的就是《正年》。 公開前爭議不斷，但公開後無論是話題性，還是收視率都取得了出色成績。

tvN週末劇《正年》於17日播出最後一集，正式落下帷幕。 雖然在首播前因排播問題引發爭議，但《正年》依然順利完成了12集的長征。 這部劇原本是MBC的排播作品，但因製作費問題與製作方Studio N產生矛盾，最終改為在tvN播出。 MBC最初向製作方提議每集製作費20億（韓幣，下同）以上，但未能達成協定，而CJ ENM旗下的製作公司Studio Dragon提出每集28億的製作費，《正年》因此轉至tvN播出。

在首播前一個月，MBC正式宣佈對《正年》提起法律訴訟，並申請對製作方資產進行臨時扣押，法院也批準了相關申請。 不過，扣押申請獲批並未影響該劇播出，因而《正年》如期和觀眾們見面。 製作方當時解釋稱，是因未能與MBC就製作費用達成一致才更改了播出平臺。



爭議遠不止於此。 《正年》改編自人氣網路漫畫，但劇改後刪掉了重要角色「芙蓉」。 原作中芙蓉是尹正年成長過程中至關重要的角色。 然而，由於該角色具有強烈的女權敘事，並涉及「酷兒」（Queer）身份，疑似因此被刪減。 這一改動令原作粉絲大為不滿，在電視劇開播前就紛紛上網留言稱「抵制電視劇」。

如此困境下開播的《正年》首播后迅速憑藉口碑發酵，收視率呈現出迅猛的增長趨勢。 從4.844%起步，僅4集便突破10%，最高達12.767%。 最後一集更以16.458%的收視率創下紀錄，躋身tvN歷年電視劇收視率榜第九位。



《正年》的話題性同樣不容小覷。 金泰梨、辛叡恩、鄭恩彩、羅美蘭等主演完美融入各自角色。 金允慧和禹多備的演技也得到了高度評價。 此外，劇中展現的國劇（女性傳統戲劇）表演場面獲得了一致好評，為提高大眾對女性國劇的關注度做出了貢獻。



不過《正年》也並非全是好評。 例如將原作中芙蓉角色的設定轉移到其他角色身上，以及部份角色的魅力逐漸減弱等問題都引發了爭議，結局也因觀眾們的不同口味而呈現兩極化反應。 但相比開播前的爭議，這些問題都只能算是小瑕疵，《正年》的整體表現仍稱得上出色。

此外，Disney+同步上線了《正年》。

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