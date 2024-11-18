《只要有空》柳演錫與蔡秀彬合作新戲傳出戀愛說～直接承認「是老婆嘛～」甜蜜為戲宣傳

即將在19日播出的SBS實境綜藝《只要有空》這一次的空閒朋友請來了正在與柳演錫合作新戲《現在撥打的電話》中的女主角蔡秀彬，為空閒的朋友帶來好運遊戲。其中柳演錫對於劇中「老婆」蔡秀彬更是相當貼心，吸引觀眾們的目光。

柳演錫從節目一開始就說「今天是一個很重要的日子」不斷強調，更先向大家說蔡秀彬因為熬夜拍攝所以聲音有點混濁，原本她的聲音是非常可愛的。貼心的舉動讓MC搭檔劉在錫都忍不出笑了出來。接下來柳演錫全程都稱呼著蔡秀彬「秀彬ni~」聽起來格外甜蜜。



蔡秀彬在自我介紹時更表示自己對於綜藝節目有著恐懼，也很怕生，於是在那之後只要有空檔，柳演錫就會貼心詢問「現在自在點了嗎～」不斷留意著蔡秀彬的狀況，展現史上最貼心的一面。讓劉在錫也不禁為柳演錫的行為背書說「這是我老婆…我老婆嘛！」還上演了經典愛情電影《緣起不滅》當中的雨中護送這一幕，讓劉在石不時對柳演錫驚嘆著。



接下來柳演錫也因為要努力宣傳電視劇而與劉在錫展開多次鬥嘴，引發觀眾們的笑點，柳演錫表示自己是演主播出身的總統府發言人，頭髮要往上梳並且展現出冷靜理智的個性，描述了自己飾演的角色份量。劉在錫則開玩笑地說「這和你的生活軌跡是不是有點不同啊？」幾乎快激怒柳演錫，但柳演錫也在不知不覺中回擊劉在錫，兩人一來一往的鬥嘴令人期待。



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