骂归骂，剧还是要追的！《正年》在争议中开播，话题+收视率实现大反转

不管开播前争议有多大，只要剧情好、演技好，总能实现口碑反转，说的就是《正年》。 公开前争议不断，但公开后无论是话题性，还是收视率都取得了出色成绩。

tvN周末剧《正年》於17日播出最后一集，正式落下帷幕。 虽然在首播前因排播问题引发争议，但《正年》依然顺利完成了12集的长征。 这部剧原本是MBC的排播作品，但因制作费问题与制作方Studio N产生矛盾，最终改为在tvN播出。 MBC最初向制作方提议每集制作费20亿（韩币，下同）以上，但未能达成协定，而CJ ENM旗下的制作公司Studio Dragon提出每集28亿的制作费，《正年》因此转至tvN播出。

在首播前一个月，MBC正式宣布对《正年》提起法律诉讼，并申请对制作方资产进行临时扣押，法院也批准了相关申请。 不过，扣押申请获批并未影响该剧播出，因而《正年》如期和观众们见面。 制作方当时解释称，是因未能与MBC就制作费用达成一致才更改了播出平台。



争议远不止於此。 《正年》改编自人气网路漫画，但剧改后删掉了重要角色「芙蓉」。 原作中芙蓉是尹正年成长过程中至关重要的角色。 然而，由於该角色具有强烈的女权叙事，并涉及「酷儿」（Queer）身份，疑似因此被删减。 这一改动令原作粉丝大为不满，在电视剧开播前就纷纷上网留言称「抵制电视剧」。

如此困境下开播的《正年》首播后迅速凭藉口碑发酵，收视率呈现出迅猛的增长趋势。 从4.844%起步，仅4集便突破10%，最高达12.767%。 最后一集更以16.458%的收视率创下纪录，跻身tvN历年电视剧收视率榜第九位。



《正年》的话题性同样不容小觑。 金泰梨、辛睿恩、郑恩彩、罗美兰等主演完美融入各自角色。 金允慧和禹多备的演技也得到了高度评价。 此外，剧中展现的国剧（女性传统戏剧）表演场面获得了一致好评，为提高大众对女性国剧的关注度做出了贡献。



不过《正年》也并非全是好评。 例如将原作中芙蓉角色的设定转移到其他角色身上，以及部份角色的魅力逐渐减弱等问题都引发了争议，结局也因观众们的不同口味而呈现两极化反应。 但相比开播前的争议，这些问题都只能算是小瑕疵，《正年》的整体表现仍称得上出色。

此外，Disney+同步上线了《正年》。

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