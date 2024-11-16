SHINee泰民直播聊起鐘鉉哥對抗混混，保護自己的過往！深藏超過15年的故事讓眾人爆哭～

鐘鉉還曾發文過，說自己是「泰民媽1號」，最早入坑泰民的 No.1 粉絲～。泰民這樣分享的重要回憶，真的太好哭了啦！！！！

11月13日，男團 SHINee 的忙內泰民在直播中透露了練習生時期與鐘鉉哥一起去東大門的故事。





泰民表示，這應該是自己出道16年來第一次提起這件事，練習生時期當他們在吃鯛魚燒的時候，遇到了一群非常可怕的哥哥們（街頭混混）。



當時我們（泰民&鐘鉉）太年輕了，哥哥們又大又可怕，泰民當下非常驚慌，但鐘鉉哥卻非常鎮定，一點也不畏懼對方。我們被帶到昏暗的巷子裡，結果裡面還有三個人，他們想要搶我的iPod，但鐘鉉哥出聲制止了他們，並對他們說：「拿走我的Nike鞋，別動弟的（東西）。」接著就把鞋子脫給了他們。



泰民補充情境...當時正下著雨所以地板很濕，鐘鉉哥光著腳走了很遠，還對著我微笑說：「沒事，因為家就在附近。以後上節目就可以講這個故事了。」應該是我們都感到很害怕的時刻，鐘鉉哥卻一路守護著我，變成了很美好的回憶。

網友留言：「他真的是個很好的人」、「想像他微笑著告訴擔心的弟弟他沒事，真的很貼心」、「鐘鉉是真的很喜歡泰民」、「不愧是泰民媽」、「好想你啊，鐘鉉」

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