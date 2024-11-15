「現象級明星」邊佑錫廣告代言費一年10億，和朴寶劍、金秀賢、車銀優同級！

據韓媒OSEN，演員邊佑錫的年度代言費已經超過9億、接近10億韓元，位居韓國演藝圈最高層級，同檔次的藝人只有朴寶劍、金秀賢、車銀優。

邊佑錫今年5月憑tvN劇集《背著善宰跑》爆紅，連續接拍多支電視廣告，目前擔任代言的品牌多達19個，上到國際大品Prada、Discovery、CLINIQUE倩碧，下到韓國本土的八道拌麵、31冰淇淋（Baskin Robbins）、Euthymol牙膏、PHYSIOGEL潔美淨，不一而足。







尤其值得一提的是，邊佑錫作為演員的活動時間並不算長，在《背著善宰跑》之後也尚未有新作品消息，品牌方如果較為保守，簽3個月的短期代言也未嘗不可。 然而，很多品牌方還是寧願支付超過9億韓元的代言費簽約一整年，說明廣告界對他的明星人氣和廣告效果十分有信心。

其中一個例子就是韓國排名前幾的連鎖炸雞品牌——橋村炸雞。 橋村炸雞長期穩居韓國炸雞市場市佔率第一，近期被BHC和BBQ超越並跌至第3後，時隔9年重新啟動明星行銷策略。 在這一決定性時刻，橋村炸雞選擇的代言人就是邊佑錫。



這支廣告公開後果然引起大量關注，不到一個月就在YouTube突破240萬次觀看。



不僅如此，不久前公開的佐丹奴（Giordano Korea）代言照也獲得網友一致好評，稱他把20萬韓元的大衣穿出了200萬的效果，令佐丹奴的品牌印象瞬間從平價日常變身貴氣高奢。



據相關人士透露，邊佑錫也不是每個代言都高達10億，但至少都超過7億韓元。 在男演員中，與邊佑錫代言費處於同一檔次的都是頂級明星，例如朴寶劍、金秀賢、車銀優等。

此外，邊佑錫近期低調捐款3億韓元給世福蘭斯醫院，用於幫助小兒患者。 這一善舉是由演員個人而非經紀公司主導進行，因此備受關注。



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