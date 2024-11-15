「现象级明星」边佑锡广告代言费一年10亿，和朴宝剑、金秀贤、车银优同级！

据韩媒OSEN，演员边佑锡的年度代言费已经超过9亿、接近10亿韩元，位居韩国演艺圈最高层级，同档次的艺人只有朴宝剑、金秀贤、车银优。

边佑锡今年5月凭tvN剧集《背著善宰跑》爆红，连续接拍多支电视广告，目前担任代言的品牌多达19个，上到国际大品Prada、Discovery、CLINIQUE倩碧，下到韩国本土的LG家电、农协银行、TAMBURINS香水、八道拌面、31冰淇淋（Baskin Robbins）、Euthymol牙膏、护发品牌DASHU等等，不一而足。







尤其值得一提的是，边佑锡作为演员的活动时间并不算长，在《背著善宰跑》之后也尚未有新作品消息，品牌方如果较为保守，签3个月的短期代言也未尝不可。 然而，很多品牌方还是宁愿支付超过9亿韩元的代言费签约一整年，说明广告界对他的明星人气和广告效果十分有信心。

其中一个例子就是韩国排名前几的连锁炸鸡品牌——桥村炸鸡。 桥村炸鸡长期稳居韩国炸鸡市场市占率第一，近期被BHC和BBQ超越并跌至第3后，时隔9年重新启动明星行销策略。 在这一决定性时刻，桥村炸鸡选择的代言人就是边佑锡。



这支广告公开后果然引起大量关注，不到一个月就在YouTube突破240万次观看。



不仅如此，不久前公开的佐丹奴（Giordano Korea）代言照也获得网友一致好评，称他把20万韩元的大衣穿出了200万的效果，令佐丹奴的品牌印象瞬间从平价日常变身贵气高奢。



据相关人士透露，边佑锡也不是每个代言都高达10亿，但至少都超过7亿韩元。 在男演员中，与边佑锡代言费处於同一档次的都是顶级明星，例如朴宝剑、金秀贤、车银优等。

此外，边佑锡近期低调捐款3亿韩元给世福兰斯医院，用於帮助小儿患者。 这一善举是由演员个人而非经纪公司主导进行，因此备受关注。



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