SHINee泰民直播聊起钟铉哥对抗混混，保护自己的过往！深藏超过15年的故事让众人爆哭～

钟铉还曾发文过，说自己是「泰民妈1号」，最早入坑泰民的 No.1 粉丝～。泰民这样分享的重要回忆，真的太好哭了啦！！！！

11月13日，男团 SHINee 的忙内泰民在直播中透露了练习生时期与钟铉哥一起去东大门的故事。





泰民表示，这应该是自己出道16年来第一次提起这件事，练习生时期当他们在吃鲷鱼烧的时候，遇到了一群非常可怕的哥哥们（街头混混）。



当时我们（泰民&钟铉）太年轻了，哥哥们又大又可怕，泰民当下非常惊慌，但钟铉哥却非常镇定，一点也不畏惧对方。我们被带到昏暗的巷子里，结果里面还有三个人，他们想要抢我的iPod，但钟铉哥出声制止了他们，并对他们说：「拿走我的Nike鞋，别动弟的（东西）。」接著就把鞋子脱给了他们。



泰民补充情境...当时正下著雨所以地板很湿，钟铉哥光著脚走了很远，还对著我微笑说：「没事，因为家就在附近。以后上节目就可以讲这个故事了。」应该是我们都感到很害怕的时刻，钟铉哥却一路守护著我，变成了很美好的回忆。

网友留言：「他真的是个很好的人」、「想像他微笑著告诉担心的弟弟他没事，真的很贴心」、「钟铉是真的很喜欢泰民」、「不愧是泰民妈」、「好想你啊，钟铉」

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