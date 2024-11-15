【韓網熱門】女團izna出道專輯封面公開後遭罵！網友：這也太像了吧

韓國新人女團izna出道專輯封面設計一經公開即刻登上熱搜！

因為和女團NewJeans《OMG》專輯封面相似度高達95%，一樣的書本設計，雷同的妝容和造型。



隨著爭議愈演愈烈，WakeOne最終發佈聲明，稱「針對目前提出的設計相關問題，本公司已經知悉並決定全面更換設計。我們會更加小心謹慎，以避免此類情況再次發生。」

韓國網友評論了：

1. 她們又是誰？

2. ？？？？？ 這是複製粘貼的水準啊

3. 你們是誰？ 都不覺得丟臉嗎？

4. 這兒那兒都是NewJeans翻版啊

5. 這個太過分了

6. 本來很期待她們的，現在.....

7. 為什麼要學NJ啊

8. 以為是粉絲的二創作品呢

9. 這是哪家公司的女團？

10. 如果沒有白色字體的話，還沒有那麼像

11. 這是什麼公開設計嗎？？ 為什麼要抄？

12. 樓上的，經紀公司是WAKEONE，製作人是Teddy

13. 我以為上下是同一個團呢，哈哈哈哈哈哈哈哈

14. 真的，我也以為是同一個團

15. 一眼就認出是抄襲的NewJeans

16. 這女團是打算走黑紅字路線嗎???

17. 還不是模糊地類似，而是一模一樣啊

18. 是故意的吧，就是為了引起關注，現在大家都知道這個新女團了

19. 哇，為什麼要這樣啊？？

20. 太荒唐了，忍不住看了又看，瘋了嗎??? 到底是哪家公司想出來的???

21. NewJeans又不是什麼小區雜誌

22. 閔熙珍怎麼可能不生氣，換作是我直接髒話要飆出來了

23. NewJeans是什麼免費資料庫嗎？？ 一點商業道德都沒有

24. 我只覺得這家公司是故意的

25. 怎麼一出道就搞這套，會被一直貼上「冒牌貨」的標籤，哈哈哈哈哈哈哈 不過抄襲NewJeans的元祖是HYBE，你們別學啊

26. 能不能適可而止啊

27. 這手段太低劣了，明明知道NJ現在的處境，骯髒的營銷手段

原文：https://theqoo.net/square/3485472642

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