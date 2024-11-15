《魷魚遊戲2》新角色大揭秘！出現母子參賽者，網友：這參賽理由超級寫實！孔劉竟是被導演「騙」來的

將在12月26日正式上線的Netflix電視劇《魷魚遊戲》第二季，除了原班人馬李政宰、李炳憲、孔劉、魏嘏雋等人之外，增加了不少新角色，引發了觀眾們的熱烈關注。

演員姜愛心飾演「金子」，梁東根飾演「龍植」，兩人首次加入遊戲，並飾演母子。 「龍植」為償還因賭博欠下的高額債務參加了生存遊戲，而「金子」則為了幫助兒子也參與其中。 根據Netflix消息，龍植和金子在遊戲中偶然相遇，彼此都大吃一驚。 母子在這場為贏取456億（韓幣）獎金而命懸一線的生存遊戲中會有怎樣的心情呢？ 在最近發佈的1分50秒的預告片中，龍植與金子並肩參加「一二三，木頭人」遊戲，後來他抱住母親，流下了眼淚。這一人物設定公開後就在韓網上掀起熱議，廣大網友紛紛表示：「太符合現實了，兒子欠錢，老母親幫忙還款」、「感覺會有媽媽死了，兒子後悔的劇情」、「這也太寫實了吧」等。



主要活躍在話劇舞台的姜愛心此次通過試鏡加入了《魷魚遊戲》第二季。 由於無人協助，她獨自錄製了試鏡影片並提交給製作公司。 姜愛心表示：「試鏡通過後起初不敢相信，總覺得『這不是屬於我的』，所以一開始沒有告訴任何人。 直到戴上假髮拍攝，才真正有了實感。」

演員李書煥曾在電影《魔鬼對決》中與李政宰合作，並將這份「惡緣」延續到了《魷魚遊戲2》。 他將飾演成奇勳（李政宰 飾）的同事兼多年好友「正培」，與成奇勳一起參加遊戲。 李書煥 在《魔鬼對決》中曾被李政宰飾演的角色殘忍殺害。 他表示：「《魷魚遊戲》里的設定是『摯友』，要一起合作，但因為前作的記憶，起初感到害怕。 第二季中有一場只有奇勳和正培兩人坐著親切交談的場景，那時才意識到成奇勳和正培作為公司同事一起吃飯、一起生活，有種戰友般的感覺。」



在第二季中，由孔劉飾演的「西裝男」戲份也有所增加。 孔劉表示：「黃東赫導演在私下裡輕鬆地問我『能特別出演一下嗎？』結果就這樣一路拍到了《魷魚遊戲》第二季。」他還透露了拍攝的幕後故事：「當時我還請求導演，讓我沒有台詞並直接被淘汰，但黃導演創造了『西裝男』這個角色，到了第二季角色的戲份增加了，既覺得開心又感到壓力。」



在《魷魚遊戲》中飾演遊戲主辦者「Frontman」的李炳憲，在第一季中大多戴著面具出場，而在第二季中則將正式露出真面目。 李炳憲稱：「摘下面具後，需要演繹複雜的情感變化，這有一定難度。 Frontman是所有遊戲的設計者，與成奇勳的思想完全相反，但我始終認為他作為人類『仍然保有一些人性』的特質，帶著這種想法去演繹了這個角色。」



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