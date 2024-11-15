【韩网热门】女团izna出道专辑封面公开后遭骂！网友：这也太像了吧

韩国新人女团izna出道专辑封面设计一经公开即刻登上热搜！

因为和女团NewJeans《OMG》专辑封面相似度高达95%，一样的书本设计，雷同的妆容和造型。



韩国网友评论了：

1. 她们又是谁？

2. ？？？？？ 这是复制粘贴的水准啊

3. 你们是谁？ 都不觉得丢脸吗？

4. 这儿那儿都是NewJeans翻版啊

5. 这个太过分了

6. 本来很期待她们的，现在.....

7. 为什么要学NJ啊

8. 以为是粉丝的二创作品呢

9. 这是哪家公司的女团？

10. 如果没有白色字体的话，还没有那么像

11. 这是什么公开设计吗？？ 为什么要抄？

12. 楼上的，经纪公司是WAKEONE，制作人是Teddy

13. 我以为上下是同一个团呢，哈哈哈哈哈哈哈哈

14. 真的，我也以为是同一个团

15. 一眼就认出是抄袭的NewJeans

16. 这女团是打算走黑红字路线吗???

17. 还不是模糊地类似，而是一模一样啊

18. 是故意的吧，就是为了引起关注，现在大家都知道这个新女团了

19. 哇，为什么要这样啊？？

20. 太荒唐了，忍不住看了又看，疯了吗??? 到底是哪家公司想出来的???

21. NewJeans又不是什么小区杂志

22. 闵熙珍怎么可能不生气，换作是我直接脏话要飙出来了

23. NewJeans是什么免费资料库吗？？ 一点商业道德都没有

24. 我只觉得这家公司是故意的

25. 怎么一出道就搞这套，会被一直贴上「冒牌货」的标签，哈哈哈哈哈哈哈 不过抄袭NewJeans的元祖是HYBE，你们别学啊

26. 能不能适可而止啊

27. 这手段太低劣了，明明知道NJ现在的处境，肮脏的营销手段

原文：https://theqoo.net/square/3485472642

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