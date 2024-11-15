《鱿鱼游戏2》新角色大揭秘！出现母子参赛者，网友：这参赛理由超级写实！孔刘竟是被导演「骗」来的

将在12月26日正式上线的Netflix电视剧《鱿鱼游戏》第二季，除了原班人马李政宰、李炳宪、孔刘、魏嘏隽等人之外，增加了不少新角色，引发了观众们的热烈关注。

演员姜爱心饰演「金子」，梁东根饰演「龙植」，两人首次加入游戏，并饰演母子。 「龙植」为偿还因赌博欠下的高额债务参加了生存游戏，而「金子」则为了帮助儿子也参与其中。 根据Netflix消息，龙植和金子在游戏中偶然相遇，彼此都大吃一惊。 母子在这场为赢取456亿（韩币）奖金而命悬一线的生存游戏中会有怎样的心情呢？ 在最近发布的1分50秒的预告片中，龙植与金子并肩参加「一二三，木头人」游戏，后来他抱住母亲，流下了眼泪。这一人物设定公开后就在韩网上掀起热议，广大网友纷纷表示：「太符合现实了，儿子欠钱，老母亲帮忙还款」、「感觉会有妈妈死了，儿子后悔的剧情」、「这也太写实了吧」等。



主要活跃在话剧舞台的姜爱心此次通过试镜加入了《鱿鱼游戏》第二季。 由於无人协助，她独自录制了试镜影片并提交给制作公司。 姜爱心表示：「试镜通过后起初不敢相信，总觉得『这不是属於我的』，所以一开始没有告诉任何人。 直到戴上假发拍摄，才真正有了实感。」

演员李书焕曾在电影《魔鬼对决》中与李政宰合作，并将这份「恶缘」延续到了《鱿鱼游戏2》。 他将饰演成奇勋（李政宰 饰）的同事兼多年好友「正培」，与成奇勋一起参加游戏。 李书焕 在《魔鬼对决》中曾被李政宰饰演的角色残忍杀害。 他表示：「《鱿鱼游戏》里的设定是『挚友』，要一起合作，但因为前作的记忆，起初感到害怕。 第二季中有一场只有奇勋和正培两人坐著亲切交谈的场景，那时才意识到成奇勋和正培作为公司同事一起吃饭、一起生活，有种战友般的感觉。」



在第二季中，由孔刘饰演的「西装男」戏份也有所增加。 孔刘表示：「黄东赫导演在私下里轻松地问我『能特别出演一下吗？』结果就这样一路拍到了《鱿鱼游戏》第二季。」他还透露了拍摄的幕后故事：「当时我还请求导演，让我没有台词并直接被淘汰，但黄导演创造了『西装男』这个角色，到了第二季角色的戏份增加了，既觉得开心又感到压力。」



在《鱿鱼游戏》中饰演游戏主办者「Frontman」的李炳宪，在第一季中大多戴著面具出场，而在第二季中则将正式露出真面目。 李炳宪称：「摘下面具后，需要演绎复杂的情感变化，这有一定难度。 Frontman是所有游戏的设计者，与成奇勋的思想完全相反，但我始终认为他作为人类『仍然保有一些人性』的特质，带著这种想法去演绎了这个角色。」



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