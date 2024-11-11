《江南重案組》池昌旭作客《只要有空》！ 自曝二手直購太方便造成過度消費！

池昌旭目前推出新作《江南重案組》，並來到綜藝節目《只要有空》進行宣傳並與民眾近距離互動，他在節目中提到最近被直購的方式吸引而以26韓元買了寶可夢相關商品，感到相當開心又滿足。

12日池昌旭將出演由劉在錫與柳演錫所主持的《只要有空》，穿梭在陶藝工坊以及音樂劇演出現場，抓住空閒時間為民眾們努力贏得禮物，其間三人也開心地聊著天度過這趟旅程，池昌旭還公開自己最近迷上了直購，引發觀眾們關注。



當天池昌旭與第一個空閒主人見面的時候，發現兩人都有共同的直購興趣，讓他相當開心。池昌旭表示自己不久前也透過中古交易平台購入了寶可夢相關商品，花了26萬韓元，還透露自己有一次為了在快閃店，必須消費5萬元以上才可以得到的特別遊戲優惠券，自己先花了12萬元買那張優惠券！讓主持人劉在錫都驚訝不已，不過池昌旭卻覺得這價格是相當理所當然的，開心又滿足的點點頭。



池昌旭更化身購物專家，告訴大家使用APP的時候務必要親自操作交易，才能避免被詐騙的風險，傳授一些秘訣給想要直購的觀眾們。他說自己在採購時常常會被問到「你為什麼要買呢」，這時他只回答「喜歡這款遊戲」，沒想到展開了意外的後續反應，讓現場笑聲不斷。柳演錫還在節目中提到，自己曾見過一顆120年的老橄欖樹，價值5千萬韓元，池昌旭立即問「要如何得知已經120年了呢？」讓柳演錫相當佩服，因為池昌旭熱衷於二手交易，所以連驗證年代都非常確實。



想見到另一面魅力的池昌旭，請鎖定明日即將播出的《只要有空》。



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