《江南B-Side》池昌旭作客《只要有空》！ 自曝二手直购太方便造成过度消费！

池昌旭目前推出新作《江南B-Side》，并来到综艺节目《只要有空》进行宣传并与民众近距离互动，他在节目中提到最近被直购的方式吸引而以26韩元买了宝可梦相关商品，感到相当开心又满足。

12日池昌旭将出演由刘在锡与柳演锡所主持的《只要有空》，穿梭在陶艺工坊以及音乐剧演出现场，抓住空闲时间为民众们努力赢得礼物，其间三人也开心地聊著天度过这趟旅程，池昌旭还公开自己最近迷上了直购，引发观众们关注。



当天池昌旭与第一个空闲主人见面的时候，发现两人都有共同的直购兴趣，让他相当开心。池昌旭表示自己不久前也透过中古交易平台购入了宝可梦相关商品，花了26万韩元，还透露自己有一次为了在快闪店，必须消费5万元以上才可以得到的特别游戏优惠券，自己先花了12万元买那张优惠券！让主持人刘在锡都惊讶不已，不过池昌旭却觉得这价格是相当理所当然的，开心又满足的点点头。



池昌旭更化身购物专家，告诉大家使用APP的时候务必要亲自操作交易，才能避免被诈骗的风险，传授一些秘诀给想要直购的观众们。他说自己在采购时常常会被问到「你为什么要买呢」，这时他只回答「喜欢这款游戏」，没想到展开了意外的后续反应，让现场笑声不断。柳演锡还在节目中提到，自己曾见过一颗120年的老橄榄树，价值5千万韩元，池昌旭立即问「要如何得知已经120年了呢？」让柳演锡相当佩服，因为池昌旭热衷於二手交易，所以连验证年代都非常确实。



想见到另一面魅力的池昌旭，请锁定明日即将播出的《只要有空》。



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