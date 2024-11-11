時尚好難懂！少女時代太妍新專輯《Letter To Myself》概念照疑似「紅內褲外穿」，網驚呼是「超人穿法」

少女時代隊長太妍將於18日發行新專輯《Letter To Myself》，近日陸續公開專輯概念照片，其中一套服裝乍看之下好像在超短褲外面穿了紅色三角褲，獨特造型引起討論。

照片中，太妍一頭黑色長髮搭配短劉海，面容清秀依舊，穿著印花T恤、豹紋長襪、厚底皮靴以及各種金屬皮革飾品，很有搖滾風格。 尤為特別的是，太妍的短褲口袋在外面，外層還有一條紅色三角褲，用網友的話說，就像「把內褲和短褲一起脫下來、內外翻轉，再直接穿上去」。





這一造型就連粉絲也評價不一，很多人表示難以理解：「很期待新專輯，但造型是什麼鬼」「雖然知道不是內褲而是褲子，但看起來並不美觀」「太妍穿什麼都好看，何必非要穿這件」「造型師醒一醒」「大家震驚的不是造型大膽，而是太醜」「想起朴軫永的透明褲子... 都是奇怪的時尚」「內褲外穿的傢伙有超人一個就夠了」「你是太妍，不是渴望關注的諂媚新人」





也有人認為這只是新專輯眾多概念照之一而已，應該只是服裝本身的設計、且並非真的內褲外穿，整體散發著「倫敦搖滾少女」的獨特魅力，若為貼合搖滾主題，大膽嘗試也未嘗不可。







此外，太妍將於11月18日發行第六張迷你專輯《Letter to Myself》，當天下午4點半通過YouTube和TikTok等平台進行倒數直播，介紹新歌及與粉絲溝通。 這是她繼《To. X》之後時隔一年的作品，收錄了包括同名主打歌在內的六首歌曲。

主打歌《Letter to Myself》是流行搖滾曲風，旋律和吉他兼具抒情與爆發性，搭配太妍仿彿傾瀉所有感情的歌聲，營造出戲劇性的氛圍和細膩的情感。 歌詞則是寫給過去痛苦的自己，傳達出深藏心底的、雖然笨拙但堅定的安慰。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞