【韩网热门】Karina说一开始觉得〈Supernova〉是「非常难懂的SM风」，没想到这么火

Karina做客惠利网综时，被问到一开始听到《Armageddon》和《Supernova》时最喜欢哪首，Karina：「完全是《Armageddon》！想赶快录音、赶快学舞、赶快上打歌节目。但没想到......

但没想到《Supernova》反响这么好... （大家）为什么喜欢呢？ 我真的很好奇。 我们一开始听的时候觉得，哇太难以理解了，你知道传统SM的感觉吧，先怪诞再上瘾。」



▼《Supernova》MV：



▼《Armageddon》MV：



惠利表示那是只有aespa能做到的歌曲和概念，充满金属味、坚持走自己的路，也许一开始无法理解，但越听越有当下MZ世代的感觉。 惠利还提到太妍也不明白为何《To. X》会红，大家都不太懂大众的想法耶XD



韩国网友评论：

1. 反而是《Armageddon》更加难懂吧...？ 这首歌只听了两三遍，《Supernova》则是无限循环

2. 也许跟歌手认为会爆红的歌感觉不太一样吧，之前少女时代也有人最开始听到某首后来爆红的歌时哭了呢kkk说歌曲太奇怪了kkk

3. 那首歌就是《GEE》... 太妍因为不想唱还哭了... kkkk

4. 当时听的导唱版本也许感觉不太一样，实际录音并正规混音后，很多歌曲会变得完全不同

5. 我反而觉得《Supernova》只是令人上瘾，而《Armageddon》则是惊艳到不行kkk当时心中大喊：「《Armageddon》才是正统SM歌曲！啊啊啊」kkk

6. 《Armageddon》是真正的SMP，我听了20多年SM的歌，一听到《Armageddon》就超爱，甚至流下眼泪

7. 我觉得《Armageddon》比较难懂，《Supernova》更有大众性

8. 《Supernova》一听就知绝对会流行

9. SM难懂的曲风总是意外地受大众喜爱

10. 我只是个随便听K-POP的轻听众，sususu supernova真的超棒kkk

11. 真正的粉色血液都会选《Armageddon》kkkk

12. Karina就是SM铁粉、真正的粉色血液，看她的歌单就知道kkk

13. 我也更喜欢《Armageddon》kk原本就偏爱《MAMA》《Tri-Angle》这类歌......

14. 《Supernova》旋律真的很好，但歌词有点难懂kkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3474490980

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