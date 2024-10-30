宋慧乔边佑锡安普贤Jennie都来参加他们的婚礼！两位长腿男神现场热聊

这是谁的婚礼啊？ 竟然集齐了宋慧乔、安普贤、边佑锡和BLACKPINK Jennie等韩娱顶流。

日前，宋慧乔更新了个人IG，表示「祝贺我的妹妹」、「帅气的我们」，并公开了和新娘的合影。 新娘是与宋慧乔合作了多年的知名化妆师安圣熙（音译），她和未婚夫、知名摄影师朴宗河（音译），喜结连理。 因新郎、新娘都是业界翘楚，且多年来与明星们合作，因此婚礼上除了宋慧乔之外，还惊现多位顶流明星的身影。



边佑锡和安普贤被其他宾客的镜头捕捉到站在一起聊天，身材高挑的两人在人群中十分显眼。



Jennie选择了黑白色系的宾客look，白色衬衣上叠穿了黑色针织衫，打造优雅气质，手拎一只白色爱马仕包包，休闲又贵气。席间，Jennie还用相机记录下了新人的幸福时刻，真心为朋友感到开心。





지인분 결혼식에 자기 카메라 들고가서 동영상 찍어주는 젠떤여자가 너무 조음... pic.twitter.com/gLU4rG4xo0 — (@jenrubycloud) October 27, 2024

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