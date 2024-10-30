宋慧乔边佑锡安普贤Jennie都来参加他们的婚礼！两位长腿男神现场热聊
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宋慧乔边佑锡安普贤Jennie都来参加他们的婚礼！两位长腿男神现场热聊

明星   2024年10月30日   星期三10:20   Tracy  

（封面图源：IG@jennierubyjane、@kyo1122、@byeonwooseok、@bohyunahn）

这是谁的婚礼啊？ 竟然集齐了宋慧乔、安普贤、边佑锡和BLACKPINK Jennie等韩娱顶流。

日前，宋慧乔更新了个人IG，表示「祝贺我的妹妹」、「帅气的我们」，并公开了和新娘的合影。 新娘是与宋慧乔合作了多年的知名化妆师安圣熙（音译），她和未婚夫、知名摄影师朴宗河（音译），喜结连理。 因新郎、新娘都是业界翘楚，且多年来与明星们合作，因此婚礼上除了宋慧乔之外，还惊现多位顶流明星的身影。
（图源：IG@kyo1122） （图源：IG@kyo1122）

边佑锡和安普贤被其他宾客的镜头捕捉到站在一起聊天，身材高挑的两人在人群中十分显眼。



（图源：IG@bohyunahn）） （图源：IG@byeonwooseok）

Jennie选择了黑白色系的宾客look，白色衬衣上叠穿了黑色针织衫，打造优雅气质，手拎一只白色爱马仕包包，休闲又贵气。席间，Jennie还用相机记录下了新人的幸福时刻，真心为朋友感到开心。
（图源：IG@jennierubyjane）

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