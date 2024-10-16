《和我老公结婚吧》导演新作！邀请到《财阀X刑警》安普贤&《泪之女王》李主傧携手主演

全新组合安普贤&李主傧将成为韩剧《春日狂热》（音译，Spring Fever）的男女主人公，他们之间能激发出什么样的火花也让人特别好奇～。

今天（16日）韩媒OSEN的独家报导中，演员安普贤和李主傧被选为 tvN 新剧《春日狂热》的主角，经纪公司皆回应道：「确实已收到提案，正在讨论中。」



《春日狂热》改编自人气网路小说，讲述在首尔受伤后来到乡下的尹春作为交换教师开始了新的生活，对一切都表现出冷漠无感的态度，但逐渐敞开心扉的浪漫爱情故事。

▼安普贤将出演 JK Power Energy 健身公司的代表「宣在奎」（音译），是新秀高中宣翰洁（音译）的叔叔。他身材魁梧，一手刺青花臂，看似很有压迫感，但实际了解他之后，就会发现他是个热情开朗、体贴且心地温暖的男人。





▼李主傧将出演新秀高中的交换老师「尹春」（音译），带著不可磨灭的伤痛从首尔来到乡下的她，透过与宣在奎一次次的接触互动，渐渐敞开心扉露出幸福的微笑。





值得一提的是，本剧是由热门韩剧《和我老公结婚吧》的朴元国导演执导，当时收视率一路攀升，创下了首尔圈 12.5% 后完美收官，网路话题性也相当火热。他过往执导过的作品还有《朝鲜精神科医师刘世丰》、《特别劳动监督官赵掌风》、《君主－假面的主人》成品都相当优秀。



《春日狂热》预计在2025年进行拍摄工作。

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