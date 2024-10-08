申敏兒再登浪漫愛情女王《因為不想吃虧》下車！笑稱自己平時也是不吃虧的！

演員申敏兒再度獲得新的人生角色，《因為不想吃虧》中的孫海英，讓申敏兒的演出再度獲得觀眾們的好評。

電視劇《因為不想吃虧》劇情描述一位因為不想吃虧的女子孫海英，為了拿回禮金以及公司福利而刻意舉辦假婚禮，進行零損益的羅曼史。劇中申敏兒與金永大錯縱複雜緣分也令觀眾們相當喜愛。申敏兒表示自己也很喜歡孫海英這個角色，更是相當捨不得與其告別。



劇中的孫海英其實是一位新潮流的女性代表，總是能大剌剌表達自己的情感，罵人也好，甚至進行19禁的對話也好，滿足了觀眾們的情緒。申敏兒自己也認為劇中角色的行動很酷，演起來也相當有痛快感，她也相信女性觀眾們也許都很有同感很有共鳴，甚至自己也希望成為海英那樣的人。雖然劇中也不乏一些幻想場面，或是刻意表現得非常誇張，但這也是她從未嘗試過的表演方式，讓她感到相當有趣。



角色受到大家的好評，申敏兒覺得劇中孫海英與自己的相似度也很高，她也非常理解這個角色，硬要說唯一的不同點，應該是孫海英的腦子轉得很快，這點申敏兒笑稱自己該多學習。申敏兒說原以為自己是吃點虧也無所謂的人，但透過這作品她也發現自己其實根本不想吃虧，為什麼別人好就好？而自己必須承受壓力？



申敏兒說自己原本就喜愛浪漫喜劇類型的題材，也會繼續演下去，大家對於她的《我的維納斯》《海岸村恰恰恰》等作品也相當喜愛，今年她再度以《因為不想吃虧》打動觀眾們的心，她也希望再度演出其他形式的浪漫愛情喜劇，呈現不同的風貌給觀眾們。申敏兒的下一部作品是Netflix的《孽緣》，也讓觀眾們相當期待。



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