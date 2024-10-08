申敏儿再登浪漫爱情女王《因为不想吃亏》下车！笑称自己平时也是不吃亏的！

演员申敏儿再度获得新的人生角色，《因为不想吃亏》中的孙海英，让申敏儿的演出再度获得观众们的好评。
电视剧《因为不想吃亏》剧情描述一位因为不想吃亏的女子孙海英，为了拿回礼金以及公司福利而刻意举办假婚礼，进行零损益的罗曼史。剧中申敏儿与金永大错纵复杂缘分也令观众们相当喜爱。申敏儿表示自己也很喜欢孙海英这个角色，更是相当舍不得与其告别。
剧中的孙海英其实是一位新潮流的女性代表，总是能大剌剌表达自己的情感，骂人也好，甚至进行19禁的对话也好，满足了观众们的情绪。申敏儿自己也认为剧中角色的行动很酷，演起来也相当有痛快感，她也相信女性观众们也许都很有同感很有共鸣，甚至自己也希望成为海英那样的人。虽然剧中也不乏一些幻想场面，或是刻意表现得非常夸张，但这也是她从未尝试过的表演方式，让她感到相当有趣。
角色受到大家的好评，申敏儿觉得剧中孙海英与自己的相似度也很高，她也非常理解这个角色，硬要说唯一的不同点，应该是孙海英的脑子转得很快，这点申敏儿笑称自己该多学习。申敏儿说原以为自己是吃点亏也无所谓的人，但透过这作品她也发现自己其实根本不想吃亏，为什么别人好就好？而自己必须承受压力？
申敏儿说自己原本就喜爱浪漫喜剧类型的题材，也会继续演下去，大家对於她的《我的维纳斯》《海岸村恰恰恰》等作品也相当喜爱，今年她再度以《因为不想吃亏》打动观众们的心，她也希望再度演出其他形式的浪漫爱情喜剧，呈现不同的风貌给观众们。申敏儿的下一部作品是Netflix的《孽缘》，也让观众们相当期待。
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