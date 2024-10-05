韓媒：閔熙珍演講提前東家SM娛樂，疑似嘲諷少女時代造型土！韓網友：明明再說SM比HYBE好

前ADOR代表、NewJeans製作人閔熙珍日前在「HYUNDAI CARD」的一場演講中提及了她的前公司SM娛樂，韓媒稱部分言論引發了爭議。

9月末，閔熙珍作為演講者出席了在首爾龍山區梨泰院舉辦的「HYUNDAI CARD」活動。 當天閔熙珍分享了她在SM娛樂的工作經歷。 事後，不少娛樂行業的相關人士對此表達了不解，認為離職後再提及前公司顯得有些不合適。 儘管她的意圖可能是為了強調自己的成就和能力，但她的言論被認為有貶低SM娛樂以抬高自己的嫌疑。

閔熙珍談到自己進入SM的原因時表示：「當時最大的公司就是SM，為了實現我的抱負，我認為進入一個大一點的公司更好。」 但她接下來的發言涉及到了敏感言論，「其實在SM娛樂，似乎沒有什麼關於平面設計的概念，公司似乎完全沒有這類系統，特別是在平面設計方面，甚至沒有部門。」 她還提到了與SM藝人相關的幕後故事，談到少女時代的首張專輯時表示：「我可以和造型師一起討論專輯封面設計，但MV不在我的許可權範圍之內。當時她們隨便穿衣服，這讓我很不開心。」



相關言論被解讀為是在狙擊少女時代以及當時參與製作的創意團隊。儘管閔熙珍試圖澄清，稱「少女時代的粉絲們不要因為這個認為我在貶低她們，我也有感情，有喜歡和不喜歡的東西」，但她直接提及藝人的行為仍被認為有些輕率。 畢竟早前在和HYBE發生爭議時，因言論涉及到防彈少年團、LE SSERAFIM、ILLIT等藝人而被詬病，當時她解釋「這件事讓所有人都受傷了，如果不想傷害他人，應該連提都不要提，我認為反覆提及本身就是一種傷害。」 而此番演講中閔熙珍談到少女時代，業界批評她為了表達自己的喜好，刻意提及藝人名字，這與她之前的言論相悖。



此外，閔熙珍還批評了SM的「文化科技」口號，表示：「我很不喜歡『文化科技』這個口號，文化里真的需要科技嗎？ 我反而認為文化不需要科技，沒了科技文化才能像變形蟲一樣更多地擴展。」

「文化科技」是SM長期以來專注的戰略，通過融合現代技術和文化來增強內容的競爭力。 比如與元宇宙概念和虛擬偶像相結合的女團aespa，和在9月10日出道的虛擬藝人「nævis」，都是「文化科技」的代表性案例。

閔熙珍的言論還包括對SM創始人李秀滿的稱呼，她直接稱他為「李秀滿先生（씨）」，部分觀點認為她這樣的稱呼可能是為了將自己與李秀滿置於同等地位，顯示自己也是一個製作人，而非上下級關係。

針對這次演講，一位韓娛圈內部人士表示：「雖然我們預料到閔熙珍可能會對與她有爭議的HYBE發表一些言論，但沒想到她會在公開場合如此直接地談論SM。 閔熙珍在SM主要負責視覺部分，從未負責過任何團隊的總製作，直接提及團隊或藝人名字並不合適。」

對於韓媒的言論，韓國網友完全是不同的風向，大家在theqoo上留言表示：「HYBE又開始操控輿論了？」 、「SM自己都沒說什麼」、「NewJeans要是在SM裡和閔熙珍相遇的話，不知道要比HYBE好多少倍」、「看來記者又和HYBE高層去打高爾夫球了」、「我覺得是在誇SM啊」、「對SM造不成一點傷害」、「她明明是在說SM是比HYBE好的公司」等。

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