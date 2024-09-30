《地獄公使2》預告與個人特色海報公開！核心人物文瑾瑩顛覆以往造型登場！

相隔3年在推出的續集《地獄公使2》即將呈現更加進化的世界觀，就連新一季的主要演員們也備受期待，隨著個人版的角色主視覺海報公開，觀眾們也驚見從童星演到大的演員文瑾瑩，以相當特殊的造型與裝扮登場。

《地獄公使2》描述持續性的地獄演示讓世界變得更加混亂，突然復活起來的新真理會鄭晉守會長以及代表性人物朴靜子，律師閔惠珍與新真理會、箭鏃勢力又重新交錯在一起。公開的角色海報中，向全世界蔓延的「地獄」透過這些人物與復活者，以及在他們周圍的所謂的地獄使者的模樣再度喚起大家的記憶，令觀眾們對第二季的內容感到好奇。



代表正義的閔惠珍（金賢珠飾）律師依舊試圖尋找著復活者，而新真理會的首任議長秘密接受演示並突然復活的鄭晉守（金聖喆飾），更聲稱自己就是看見地獄真相的人，在他成功復活後是否將吸引更多信眾追隨？在第一季中透過現場直播的演示，在全國觀眾眼前進入地獄的朴靜子（金信祿飾）相隔四年也再度復活，她的復活與鄭晉守又有何不同？



除了與以上人物有著相關性的周圍人物，如第一次目睹鄭晉守復活的神秘人，拿復活者朴靜子想大作文章的政府官員，其中最受觀眾們矚目的則是箭鏃勢力核心人物陽光班老師（文瑾瑩飾），各方勢力相互拉扯，期許自己成為新勢力的領導者，也將帶來一場混戰，劇情難以預測，令觀眾們也期待著故事走向，《地獄公使2》將於10月25日透過Netflix公開。



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