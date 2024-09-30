《地狱公使2》预告与个人特色海报公开！核心人物文瑾莹颠覆以往造型登场！

相隔3年在推出的续集《地狱公使2》即将呈现更加进化的世界观，就连新一季的主要演员们也备受期待，随著个人版的角色主视觉海报公开，观众们也惊见从童星演到大的演员文瑾莹，以相当特殊的造型与装扮登场。

《地狱公使2》描述持续性的地狱演示让世界变得更加混乱，突然复活起来的新真理会郑晋守会长以及代表性人物朴静子，律师闵惠珍与新真理会、箭镞势力又重新交错在一起。公开的角色海报中，向全世界蔓延的「地狱」透过这些人物与复活者，以及在他们周围的所谓的地狱使者的模样再度唤起大家的记忆，令观众们对第二季的内容感到好奇。



代表正义的闵惠珍（金贤珠饰）律师依旧试图寻找著复活者，而新真理会的首任议长秘密接受演示并突然复活的郑晋守（金圣喆饰），更声称自己就是看见地狱真相的人，在他成功复活后是否将吸引更多信众追随？在第一季中透过现场直播的演示，在全国观众眼前进入地狱的朴静子（金信禄饰）相隔四年也再度复活，她的复活与郑晋守又有何不同？



除了与以上人物有著相关性的周围人物，如第一次目睹郑晋守复活的神秘人，拿复活者朴静子想大作文章的政府官员，其中最受观众们瞩目的则是箭镞势力核心人物阳光班老师（文瑾莹饰），各方势力相互拉扯，期许自己成为新势力的领导者，也将带来一场混战，剧情难以预测，令观众们也期待著故事走向，《地狱公使2》将於10月25日透过Netflix公开。



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