「國民三胞胎」爸爸宋一國否認離婚：戀愛時主動開位置追蹤，還想生雙胞胎女兒

宋一國在節目上不僅否認了和法官老婆的離婚傳聞，還大方放閃，公開兩人戀愛時的甜蜜故事。

日前，宋一國做客了SBS《我家的熊孩子》，當被問及「如果重生，是否還會和現在的法官妻子結婚」時，他迅速回答「會」，甚至還看玩笑地說道：「我妻子現在可能正在看節目。」

徐章勳調侃稱：「聽說你妻子調到外地工作時你非常開心。」 宋一國回應：「不是的，她調任到外地時，分居傳聞和離婚傳聞就出來了。 這些都是假新聞。」 宋一國解釋原本的計劃是全家一起搬去外地，但當時他正同時拍攝兩部作品，孩子們也不想離開學校的朋友，於是他和妻子經過深思熟慮後決定做週末夫妻。



宋一國還分享了一段趣事，說道：「當時我正在拍《朱蒙》，忙得不可開交。 有一天半夜，手機開始響個不停，原來是位置追蹤的提醒。 我妻子不小心觸發了追蹤功能，還不知道這會給我發送通知，結果每隔30分鐘手機就響一次。 那時我覺得，『原來她也很喜歡我啊』。」

談到夫妻吵架，宋一國透露：「我們夫妻之間互相使用敬語，如果有不滿的地方，我們會用非常正式的語言表達，因此矛盾不會升級。」 對此，申東燁打趣道：「你們吵架時會說『尊敬的法官大人』嗎？」 宋一國回答：「我會說『我們來談談吧』這樣只談問題的核心，不會讓事情變得更複雜。」 他還笑著補充：「我根本贏不了我妻子的邏輯，作為法官，她有職業上的直覺，而且她的說話方式也很冷靜，只有當她有求於我時才會撒嬌，一年大概也就一兩次。」



宋一國還表達了對再要一個女兒的願望：「其實我最大的心願是再生一對雙胞胎女兒，名字我都想好了，叫『我們』和『國家』。 不過，我妻子生三胞胎時差點沒命，我岳母還叮囑我說『不能再讓我的女兒這樣了』。」在被問到「平時誰照顧孩子」時，宋一國表示：「我母親住在我們隔壁，我的妹妹和岳母也住在20分鐘車程的地方，孩子們在家人的呵護下長大。」



最後宋一國透露，為了贏得法官妻子的心，在他們初期交往時，他主動提出位置追蹤功能：「我當時想，作為藝人，我怕她對我有偏見，所以我主動靠近她並對她敞開了心扉。 雖然那時還沒有智能手機，但已經有位置追蹤功能。 我妻子當時並沒有要求，但我自願開啟了這個功能的。」

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