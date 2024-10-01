「国民三胞胎」爸爸宋一国否认离婚：恋爱时主动开位置追踪，还想生双胞胎女儿

宋一国在节目上不仅否认了和法官老婆的离婚传闻，还大方放闪，公开两人恋爱时的甜蜜故事。

日前，宋一国做客了SBS《我家的熊孩子》，当被问及「如果重生，是否还会和现在的法官妻子结婚」时，他迅速回答「会」，甚至还看玩笑地说道：「我妻子现在可能正在看节目。」

徐章勋调侃称：「听说你妻子调到外地工作时你非常开心。」 宋一国回应：「不是的，她调任到外地时，分居传闻和离婚传闻就出来了。 这些都是假新闻。」 宋一国解释原本的计划是全家一起搬去外地，但当时他正同时拍摄两部作品，孩子们也不想离开学校的朋友，於是他和妻子经过深思熟虑后决定做周末夫妻。



宋一国还分享了一段趣事，说道：「当时我正在拍《朱蒙》，忙得不可开交。 有一天半夜，手机开始响个不停，原来是位置追踪的提醒。 我妻子不小心触发了追踪功能，还不知道这会给我发送通知，结果每隔30分钟手机就响一次。 那时我觉得，『原来她也很喜欢我啊』。」

谈到夫妻吵架，宋一国透露：「我们夫妻之间互相使用敬语，如果有不满的地方，我们会用非常正式的语言表达，因此矛盾不会升级。」 对此，申东烨打趣道：「你们吵架时会说『尊敬的法官大人』吗？」 宋一国回答：「我会说『我们来谈谈吧』这样只谈问题的核心，不会让事情变得更复杂。」 他还笑著补充：「我根本赢不了我妻子的逻辑，作为法官，她有职业上的直觉，而且她的说话方式也很冷静，只有当她有求於我时才会撒娇，一年大概也就一两次。」



宋一国还表达了对再要一个女儿的愿望：「其实我最大的心愿是再生一对双胞胎女儿，名字我都想好了，叫『我们』和『国家』。 不过，我妻子生三胞胎时差点没命，我岳母还叮嘱我说『不能再让我的女儿这样了』。」在被问到「平时谁照顾孩子」时，宋一国表示：「我母亲住在我们隔壁，我的妹妹和岳母也住在20分钟车程的地方，孩子们在家人的呵护下长大。」



最后宋一国透露，为了赢得法官妻子的心，在他们初期交往时，他主动提出位置追踪功能：「我当时想，作为艺人，我怕她对我有偏见，所以我主动靠近她并对她敞开了心扉。 虽然那时还没有智能手机，但已经有位置追踪功能。 我妻子当时并没有要求，但我自愿开启了这个功能的。」

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