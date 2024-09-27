IG帐号被盗？还是只是粉丝？2NE1朴春上传与李敏镐的照片并写下「真心丈夫」，吸引大众关注

今日（27），2NE1朴春在个人 IG 上写道：「真心老公（진심 남편）♥#李敏镐#朴春。」并上传照片。

朴春公开的照片中，是她的自拍和李敏镐的自拍照组合在一起。据悉，李敏镐的自拍照是他过去直播的截图。



虽然朴春在2014年出演某节目时曾表示「喜欢个子高的人」，将李敏镐、金宇彬选爲自己的理想型。但对於朴春的「真心老公」贴文，也引发各种猜测，韩网友纷纷留言称：「好像是以粉丝对李敏镐的心上传的」、「帐号是不是被骇客攻击了吗」、「看来是骇客入侵，朴春的照片很奇怪」、「好像是外国人上传的照片」、「话好奇怪，好像是黑客攻击」、「진심 남편 这个词，感觉像是外国人翻译后上传的」等等。目前经纪公司还没有做出回应。

朴春在2009年以 2NE1 出道，推出〈FIRE〉、〈I DON'T CARE〉、〈I AM THE BEST〉、〈COME BACK HOME〉等众多热门曲。团体在2016年宣布解散，2017年发行最后一首歌〈GOOD BYE〉。之后成员们各自进行个人活动，2022年在美国Coachella（美国科切拉音乐节）上进行完整体演出，受到很大的关注。2NE1今年迎来出道15周年，计划从10月4日以首尔为开端，陆续到日本神户、东京、马尼拉、雅加达、香港、新加坡、曼谷、台北举行亚洲巡回演唱会。



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