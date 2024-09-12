金世正二度合作《社内相亲》导演！与李钟元搭挡浪漫喜剧《酒醉罗曼史》，剧本阅读照曝光

ENA新剧《酒醉罗曼史》由金世正、李钟元、申度贤、白成哲主演，讲述认为隐藏感情理所当然的「超热情」酒类公司销售女王咏珠和把捕捉感情当作日常的「超敏感」酿酒厂老板敏洙之间让人心动的浪漫史。

今日（12）制作组公开剧本阅读照，包括朴缮虎导演和李正信编剧在内，金世正、李钟元、申度贤、白成哲四位主演齐聚一堂。



金世正饰演用热情征服业界的酒类公司销售女王「蔡咏珠」，她拥有特种部队出身般的钢铁体力、坚韧的精神和特有的爽朗。为了守住自己工作6年的营业分店，在展开特殊的任务时，遇到比她自己更了解自己内心的男人。而这也是金世正继《社内相亲》后，和导演二度合作，会展现什么样的新魅力？也备受期待！



李钟元饰演动摇酒类业界版图的酿酒厂老板兼酿酒大师「尹敏洙」，性格敏感、细腻，有强烈的同理心。为了不让自己的感情超负荷运转，习惯专注自己感情的他遇到总是让人费心的蔡咏珠。



申度贤饰演与蔡咏珠展开竞争的「Power J」企划组科长「方雅琳」；白成哲饰演蔡咏珠的好友「吴灿熙」，开著贩售吐司的小货车周游全国。





制作组表示：「金世正、李钟元、申度贤、白成哲将完成具有多种故事和魅力的青春故事，大家将感受到他们生动的协同效应，请多多期待既愉快又温暖的浪漫喜剧。」而《酒醉罗曼史》由《社内相亲》的朴缮虎导演与李正信编剧合作打造，将在11月4日首播。

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