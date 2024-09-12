薛仁雅《驚六》撿到槍直言韓海「變胖了」！原來7年前聯誼過還對彼此有好感

大勢演員薛仁雅，目前和陳瑞演、Uie與朴柱炫成為運動綜藝《鋼鐵少女團》成員挑戰鐵人三項，也和團員們一起上《驚人的星期六》，這一到訪遇到了多年不見的聯誼對象──韓海。

主持人Boom訪問薛仁雅「怎麼看韓海」，她竟直言：「你怎麼變那麼胖啊？」韓海中槍，全場譁然！大家你一言我一語「終於有人說了」、「沒有人說過嗎」、「大家都不敢說」、「這是《驚六》的禁語」，薛仁雅意識講錯話不好意思道歉，並邀韓海去他們節目受訓。



而薛仁雅為什麼會說「變胖了」？兩人之前認識？兩人解釋7年前一起錄過旅行節目到日本沖繩，其他人八卦魂起，想知道兩人是單獨去嗎？有過夜嗎？兩人積極撇清不是獨處，最後韓海用自己的聽寫板打住了這個話題。



不過還沒完，一群人上前共享食物，薛仁雅看了看韓海又發問：「不過歐巴，你怎麼變這麼胖？」韓海只能仰頭苦笑：「發生很多事……」Boom替他講話：「因為在《驚六》。」（長期享用美食！？）二輪聽寫，當韓海想接著薛仁雅的話時，大家又像鬣狗喊他「沖繩男」了。



然而，薛仁雅和韓海對當年的節目說明避重就輕(?)，其實當時的節目《一個人來的》主要是三男三女聯誼節目，兩個人還互有好感呢！

薛仁雅在節目上相當大方稱讚韓海，還在其他男成員面前說和韓海相處很好、稱讚他是個很穩重的人，更說本來對饒舌歌手有成見，但韓海「比想像中善良」。薛仁雅從第一天到最後都選韓海，韓海最後也選她呢！但誰知道呢？多年後兩人都變了，一個變胖(?)一個變心(?)……



▼《一個人來的》相關片段（《驚六》內容台灣觀眾可至friDay影音收看）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞