薛仁雅《惊六》捡到枪直言韩海「变胖了」！原来7年前联谊过还对彼此有好感

大势演员薛仁雅，目前和陈瑞演、Uie与朴柱炫成为运动综艺《钢铁少女团》成员挑战铁人三项，也和团员们一起上《惊人的星期六》，这一到访遇到了多年不见的联谊对象――韩海。

主持人Boom访问薛仁雅「怎么看韩海」，她竟直言：「你怎么变那么胖啊？」韩海中枪，全场哗然！大家你一言我一语「终於有人说了」、「没有人说过吗」、「大家都不敢说」、「这是《惊六》的禁语」，薛仁雅意识讲错话不好意思道歉，并邀韩海去他们节目受训。



而薛仁雅为什么会说「变胖了」？两人之前认识？两人解释7年前一起录过旅行节目到日本冲绳，其他人八卦魂起，想知道两人是单独去吗？有过夜吗？两人积极撇清不是独处，最后韩海用自己的听写板打住了这个话题。



不过还没完，一群人上前共享食物，薛仁雅看了看韩海又发问：「不过欧巴，你怎么变这么胖？」韩海只能仰头苦笑：「发生很多事……」Boom替他讲话：「因为在《惊六》。」（长期享用美食！？）二轮听写，当韩海想接著薛仁雅的话时，大家又像鬣狗喊他「冲绳男」了。



然而，薛仁雅和韩海对当年的节目说明避重就轻(?)，其实当时的节目《一个人来的》主要是三男三女联谊节目，两个人还互有好感呢！

薛仁雅在节目上相当大方称赞韩海，还在其他男成员面前说和韩海相处很好、称赞他是个很稳重的人，更说本来对饶舌歌手有成见，但韩海「比想像中善良」。薛仁雅从第一天到最后都选韩海，韩海最后也选她呢！但谁知道呢？多年后两人都变了，一个变胖(?)一个变心(?)……



▼《一个人来的》相关片段（《惊六》内容台湾观众可至friDay影音收看）



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