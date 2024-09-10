池昌旭上月来台湾穿吊嘎逛夜市超local，原来还难忘台湾「笑傲飞鹰」阴影！

池昌旭上个月来台湾参加品牌活动，私下跑去逛夜市，毫无遮掩马上就被认出来，而他那阵子刚好也在金钟国YouTube频道《GYM钟国》提到台湾呢！

池昌旭上月29日来台湾参加名表品牌活动，受访时提及过去曾私下到过台北游玩，想念云吞面，有机会也想骑重机环岛。活动结束后，就有网友在饶河夜市目击他毫无伪装，戴著黑框眼镜穿黑色吊嘎（「背心」的台语谐音），相当local（在地化），网友直言：「想说台湾很难有人可以驾驭这种穿搭，认真看才发现是池昌旭，本人真的超级帅。」「等等是不是池昌旭，我有没有看错？本人超帅啦要疯掉。」



而那天播出的金钟国YouTube频道《GYM钟国》，嘉宾刚好是池昌旭！池昌旭和全钟瑞为了宣传新剧《于氏王后》，接受了金钟国的恐怖(?)特训，他们练了下肢又练了上身，问池昌旭感想，他竟说自己拍的综艺节目不多但都很辛苦：「（《Running Man》）输了去台湾……当然，《GYM钟国》好像是最辛苦的……」



「输了去台湾」是怎么回事？事情要倒转回10年前的《Running Man》，池昌旭和刘在锡、池锡辰、李光洙、李成宰与SKULL，特地来台湾六福村主题游乐园接受惩罚，惩罚就是得坐上云霄飞车「笑傲飞鹰」！笑傲飞鹰刺激程度远近驰名，讲到台湾恐怖游乐设施绝对少不了它。听到池昌旭回顾这件往事，台湾网友纷纷回头翻出当时的节目，都觉得受惩罚的人狰狞表情相当经典啊，也有不少人对他们的恐惧心有戚戚焉。



▼池昌旭坐笑傲飞鹰原文影片高达600万观看次数，虽然池昌旭面目狰狞，网友还是喊帅



▼电视台SBS正巧也在前几日剪辑池昌旭《Running Man》受难合辑，包含坐了第二次笑傲飞鹰



看到这，你有没有怀疑池昌旭竟说金钟国的训练比当时坐笑傲飞鹰辛苦！？那小池有没有考虑再挑战一次笑傲飞鹰呢XD？

顺带一提，池昌旭逛饶河夜市的「池球（地球，池昌旭的YouTuber名）」吃播Vlog，前天（8日）已释出，纪录自己吃了地瓜球、香肠、鸡肉卷与火锅的过程，最后说比起香肠更爱鸡肉卷。



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