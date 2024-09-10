韓流三巨頭！AKMU樂童音樂家、aespa與NMIXX訂10/19降落桃園巨蛋開唱！

天涼聽歌好個秋！集結韓流最強的AKMU（樂童音樂家）、aespa與NMIXX三巨頭，訂於10月19日（六）晚間18：00，於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）所舉辦的「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」演唱會，由於這三組歌手（團）都是第一次來到桃園開唱，因此心情上更是難掩興奮，紛紛表示當天會紮實的帶來120分鐘最精彩的好歌與舞台，就是要讓所有的粉絲不虛此行，滿載而歸！

絕對是天籟！被不少粉絲表示，在自己專屬的必聽歌單中，一定至少有一首是來自AKMU的作品，哥哥李燦赫與妹妹李秀賢兩人音樂創作實力有目共睹，日前才剛辦完十週年演唱會的他們，該消息公開時，便有超多海外的AKKADEMY（官粉名）二話不說，即立刻訂下機票不辭勞遠前往朝聖，這次AKMU是繼2016年台北開唱，8年後才終於再次盼到他們到桃園開唱，由於AKMU從出道至今到剛推出的迷你三輯「LOVE EPISODE」，他們的每一首歌都是被譽為是神作，因此在滿滿歌單下，到時AKMU會準備怎樣的精彩舞台送給大家，也讓AKKADMEY期待不已。



意猶未盡好想再聽無數次…，才於8月成功舉辦完三場「LIVE TOUR-SYNK : Parallel Line-Taipei」的大勢神級女團aespa，當時台下的MY（官粉名）便紛紛大喊，希望aespa能經常來開唱，這個祈求也讓女神都聽到了，滿滿行程下，aespa用最快速度，再次將降落於桃園與所有的MY相聚，成員Karina、Giselle、Winter、Ningning得知將首次到桃園，個個表示期待不已，除了感謝所有的MY支持，隨著10月正式進入秋涼時分，已經感受過夏日燥熱與冬天寒冷的aespa，除了承諾將帶來全新舞台與一連串好歌外，她們也超期待與粉絲一起開心感受初秋舒適微涼的時分！



被NSWER（官粉名）粉絲盛讚舞台與音樂實力無敵，堪稱是韓流「新生代泰坦級怪物女團」的NMIXX，成員Haewon（海嫄）、Lily（朴珍）、Sullyoon（侖娥）、Bae（真率）、Jiwoo（智友）、Kyujin（圭珍）5月在台北舉辦了首次FAN CONCERT專場，兩場開賣不久便公告完售，人氣大旺的她們，7月底時公開翻唱粵語歌曲〈蜚蜚〉致敬歌手陳僖儀，成員演唱粵語，面對高難度咬字發音，被不少粉絲盛讚「若純聽歌不見身影，保證大家猜不出原來是NMIXX演唱」來肯定她們的唱功，馬不停蹄的NMIXX，緊接著8/19發行了迷你三輯「Fe3O4: STICK OUT」，主打歌〈See that？〉更是勢如破竹受到海量超高點閱，挾著熱騰騰最新作品，NSWER不妨期待當天NMIXX有機會親自唱給大家聽。



韓流最強三巨頭攜手強勢演出，集合AKMU（樂童音樂家）、aespa與NMIXX，訂於10月19日（六）晚間18：00，於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）所舉辦的「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」演唱會，三組巨星不約而同發出邀請，希望所有粉絲都能來現場齊聚，一起放下緊繃的情緒，開心的邊聽、邊唱同歡！更多活動詳情，請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。

2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN



演出日期：2024年10月19日（六）

入場時間：17：00（依現場實際情況而定）

演出時間：18：00

演出地點：桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）

演出地址：桃園市桃園區三民路一段1號

主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd（主辦保留活動異動之權利）

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