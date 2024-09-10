韩流三巨头！AKMU乐童音乐家、aespa与NMIXX订10/19降落桃园巨蛋开唱！

天凉听歌好个秋！集结韩流最强的AKMU（乐童音乐家）、aespa与NMIXX三巨头，订於10月19日（六）晚间18：00，於桃园市立综合体育馆（桃园巨蛋）所举办的「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」演唱会，由於这三组歌手（团）都是第一次来到桃园开唱，因此心情上更是难掩兴奋，纷纷表示当天会扎实的带来120分钟最精彩的好歌与舞台，就是要让所有的粉丝不虚此行，满载而归！

绝对是天籁！被不少粉丝表示，在自己专属的必听歌单中，一定至少有一首是来自AKMU的作品，哥哥李灿赫与妹妹李秀贤两人音乐创作实力有目共睹，日前才刚办完十周年演唱会的他们，该消息公开时，便有超多海外的AKKADEMY（官粉名）二话不说，即立刻订下机票不辞劳远前往朝圣，这次AKMU是继2016年台北开唱，8年后才终於再次盼到他们到桃园开唱，由於AKMU从出道至今到刚推出的迷你三辑「LOVE EPISODE」，他们的每一首歌都是被誉为是神作，因此在满满歌单下，到时AKMU会准备怎样的精彩舞台送给大家，也让AKKADMEY期待不已。



意犹未尽好想再听无数次…，才於8月成功举办完三场「LIVE TOUR-SYNK : Parallel Line-Taipei」的大势神级女团aespa，当时台下的MY（官粉名）便纷纷大喊，希望aespa能经常来开唱，这个祈求也让女神都听到了，满满行程下，aespa用最快速度，再次将降落於桃园与所有的MY相聚，成员Karina、Giselle、Winter、Ningning得知将首次到桃园，个个表示期待不已，除了感谢所有的MY支持，随著10月正式进入秋凉时分，已经感受过夏日燥热与冬天寒冷的aespa，除了承诺将带来全新舞台与一连串好歌外，她们也超期待与粉丝一起开心感受初秋舒适微凉的时分！



被NSWER（官粉名）粉丝盛赞舞台与音乐实力无敌，堪称是韩流「新生代泰坦级怪物女团」的NMIXX，成员Haewon（海嫄）、Lily（朴珍）、Sullyoon（仑娥）、Bae（真率）、Jiwoo（智友）、Kyujin（圭珍）5月在台北举办了首次FAN CONCERT专场，两场开卖不久便公告完售，人气大旺的她们，7月底时公开翻唱粤语歌曲〈蜚蜚〉致敬歌手陈僖仪，成员演唱粤语，面对高难度咬字发音，被不少粉丝盛赞「若纯听歌不见身影，保证大家猜不出原来是NMIXX演唱」来肯定她们的唱功，马不停蹄的NMIXX，紧接著8/19发行了迷你三辑「Fe3O4: STICK OUT」，主打歌〈See that？〉更是势如破竹受到海量超高点阅，挟著热腾腾最新作品，NSWER不妨期待当天NMIXX有机会亲自唱给大家听。



韩流最强三巨头携手强势演出，集合AKMU（乐童音乐家）、aespa与NMIXX，订於10月19日（六）晚间18：00，於桃园市立综合体育馆（桃园巨蛋）所举办的「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」演唱会，三组巨星不约而同发出邀请，希望所有粉丝都能来现场齐聚，一起放下紧绷的情绪，开心的边听、边唱同欢！更多活动详情，请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。

2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN



演出日期：2024年10月19日（六）

入场时间：17：00（依现场实际情况而定）

演出时间：18：00

演出地点：桃园市立综合体育馆（桃园巨蛋）

演出地址：桃园市桃园区三民路一段1号

主办单位：SHOW Office Entertainment.co.ltd（主办保留活动异动之权利）

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