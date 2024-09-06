金在中&金俊秀深夜突丟好消息組「JX」，原來是出道20週年聯合演唱會！

東方神起、JYJ出身成員金在中與金俊秀，深夜突然丟出好消息要組成雙人團「JX」，稍早公布解答是兩人要舉行聯合演唱會。

金在中與金俊秀深夜於IG限時動態發布同樣的兩張宣傳照，照片相當吸引人是兩人的剪影，字樣相當簡單僅「JX」和「IDENTITY」（身分、本體），吸引粉絲好奇兩人默默策畫了什麼雙人活動。



金在中經紀公司INCODE娛樂與金俊秀經紀公司PALMTREE ISLAND今日上午公布解答，原來兩人將在11月8日至10日於首爾奧林匹克公園體操競技場舉行聯合演唱「JX 2024演唱會IDENTITY in SEOUL」，是為了紀念兩人出道20週年所策畫。兩人2003年以東方神起出道後在日本等地引領韓流，2009年從東方神起獨立、和前成員朴有天在內三人組成JYJ，現在則以solo藝人各自活躍。



主辦單位表示此次演唱會不僅僅是單純的演出，而是「和粉絲們憶起創造特別回憶的場所」，也將成為證明兩人的深厚友誼與音樂紐帶，還有與粉絲緊密聯繫的特別時光。

金在中YouTube節目《在朋友》去年底驚喜邀約金俊秀，兩人睽違多年於螢光幕合體，感動無數粉絲，如今要合作展開演唱會，粉絲無不激動啊！



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