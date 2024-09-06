韓國頂流聚會！李政宰&李敏鎬&李洙赫合影，大哥對後輩的愛全都體現在了手上
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韓國頂流聚會！李政宰&李敏鎬&李洙赫合影，大哥對後輩的愛全都體現在了手上

明星   2024年9月6日   星期五10:02   Tracy  

（封面圖源：IG@from_jjlee、@leesoohyuk、X@ActorLeeMinHo）

李政宰、李敏鎬和李洙赫，「李家三兄弟」同框出鏡。

日前，知名設計師Eva Chow在個人IG上公開了與多位韓國名人合影的照片，吸引了廣大網友的目光。 照片拍自9月初在仁川舉辦的與BIGBANG G-Dragon、美國歌手Pharrell Williams合作的某拍賣活動後的After Party。 演員夫婦張東健&高素榮、男演員李敏鎬、李洙赫，還有相戀了10年的影帝李政宰和財閥女友林世玲都出席了，可謂說聚集了韓國頂級名流。
（圖源：IG@from_jjlee） （圖源：X@ActorLeeMinHo）

尤其是李政宰並未和女友坐在一起，而是和李敏鎬隔著一人而坐，把手伸過去搭在了弟弟的膝蓋上，根本無法阻止他的「後輩之愛」，看得網友們哈哈大笑。

Eva Chow稱得上是韓國時尚界的教母，和G-Dragon、李洙赫私交甚好，之前還公開過3人的合影，為李洙赫慶祝生日，在網路上掀起熱議。


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