徐仁國&馬東石&池昌旭有望合作十二干支題材超英劇集《Twelve》，《38師機動隊》「最強CP」時隔8年再聚首

今日據韓媒透露，徐仁國、馬東石、池昌旭都在積極考慮加盟超級英雄題材新劇《Twelve》，其中馬東石還將親自參與製作。 這是徐仁國和馬東石在好評劇集《38師機動隊》之後時隔8年再次合作，加上題材新穎、在韓國未有同類作品，立即引起網友期待。

《Twelve》講述代表十二干支的英雄們對抗惡鬼、守護韓半島的故事，徐仁國飾演代表猴子的英雄、主導劇情推進，馬東石擔任英雄們的隊長，池昌旭的角色則尚未透露。 此外，馬東石還將親自參與劇集製作，其所屬公司Big Punch娛樂也是《Twelve》製作公司之一。 目前在籌備期、目標明年播出，平台未定。

徐仁國2009年作為歌手出道後，憑藉出色的演技一步步成長為「值得信賴的演員」。 他在《回答吧1997》中展現了驚人的演技潛力，之後陸續出演了多部熱門劇集，最近兩部作品也展現截然不同的面貌：在電影《行動代號：狼狩獵》飾演兇殘狠辣的反派罪犯、形象極具顛覆性，隨後在奇幻劇《死期將至》飾演即將墮入地獄的角色、又給很多人帶去感動。 這次再度接拍奇幻主題劇集，讓人感到十分期待。



馬東石近幾年憑《犯罪都市》系列創下票房口碑雙豐收，還在漫威（Marvel Studio）超級英雄電影《永恆族》中擔任首位韓國籍超級英雄主角、與安潔莉娜·裘莉（Angelina Jolie）上演溫馨的感情戲分。



值得一提的是，這也是徐仁國和馬東錫在2016年合作《38師機動隊》后時隔8年的重聚。 當時兩人一個演天才騙子、一個演稅務公務員，默契的化學反應讓同劇組演員都讚歎不已，雖然通過較為小眾的OCN播出仍獲得4.6%高收視率，受到了觀眾的喜愛。



池昌旭的古裝新劇《於氏王后》已經開播，目前正積極活動與JTBC綜藝節目《我的名字是加百列》，另一部主演新作《江南B-Side》則將在下半年與觀眾見面。



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