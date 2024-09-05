《秘密森林》衍生劇《或好或壞的東載》公開預告片！李浚赫變男主角：原來主人公是這種心情啊

這次不再是「你家東載」，而是「我們東載」來啦！

TVING公開了全新原創劇集《或好或壞的東載》的預告片。長約54秒的預告片裡，檢察官徐東載（李浚赫 飾）登場，一句「老手檢察官，從地獄歸來」足以見得他在職場上的霸氣。



儘管登場時威風凜凜，現實卻充滿了辛酸。他再次在晉陞部長的路上失敗了。 短暫的憤怒之後，東載立刻換上了油嘴滑舌的面具，還是觀眾們熟悉的那個他。即便憑藉精湛的處世之道，東載的馬屁功夫也沒奏效，留給他的全是一些無關緊要的案子。觀眾可以預感到他波瀾起伏的生存故事。但東載並沒有因此氣餒，他說：「原來這就是主角的心情啊。 」一副決然迎戰的模樣，進一步提高了觀眾們對正片的期待。



《或好或壞的東載》是人氣韓劇《秘密森林》系列的衍生劇，故事圍繞讓人討厭卻無法憎恨的檢察官徐東載展開，他想要擺脫「收受讚助的檢察官」這一標籤，但巨集建建設的代表南完成（朴誠雄 飾）揭開了他的過往，雙方展開了一場泥潭般的爭鬥。



該劇由朴健浩導演執導，黃河貞與金尚元共同編劇，《秘密森林》的編劇李秀妍也作為創意策劃參與其中。

此外，《或好或壞的東載》將於10月10日首播。

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