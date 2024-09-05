《秘密森林》衍生剧《或好或坏的东载》公开预告片！李浚赫变男主角：原来主人公是这种心情啊

这次不再是「你家东载」，而是「我们东载」来啦！

TVING公开了全新原创剧集《或好或坏的东载》的预告片。长约54秒的预告片里，检察官徐东载（李浚赫 饰）登场，一句「老手检察官，从地狱归来」足以见得他在职场上的霸气。



尽管登场时威风凛凛，现实却充满了辛酸。他再次在晋升部长的路上失败了。 短暂的愤怒之后，东载立刻换上了油嘴滑舌的面具，还是观众们熟悉的那个他。即便凭藉精湛的处世之道，东载的马屁功夫也没奏效，留给他的全是一些无关紧要的案子。观众可以预感到他波澜起伏的生存故事。但东载并没有因此气馁，他说：「原来这就是主角的心情啊。 」一副决然迎战的模样，进一步提高了观众们对正片的期待。



《或好或坏的东载》是人气韩剧《秘密森林》系列的衍生剧，故事围绕让人讨厌却无法憎恨的检察官徐东载展开，他想要摆脱「收受赞助的检察官」这一标签，但巨集建建设的代表南完成（朴诚雄 饰）揭开了他的过往，双方展开了一场泥潭般的争斗。



该剧由朴健浩导演执导，黄河贞与金尚元共同编剧，《秘密森林》的编剧李秀妍也作为创意策划参与其中。

此外，《或好或坏的东载》将於10月10日首播。

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