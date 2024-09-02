「肉汁秀智」李秀智登YT節目驚爆自己曾遭詐騙過往重新受矚目：被騙金額高達四億韓元！

因模仿金高銀與金惠奫等人氣女星，神態相當到位又逗趣的諧星李秀智，近日又因在節目中搞笑模仿HYBE創辦人房時爀與直播主「果汁世妍」被拍到的樣子而引發話題，肉肉的她近日更被稱為「肉汁秀智」。李秀智最近也在節目中提到自己曾遭受詐騙的過往。

9月2日在網路上有人重新提起了李秀智出演YT節目的影片，當日李秀智被主持人希澈問到是否因為要養狗狗的關係而選擇搬家？李秀智表示是因為房東突然漲了租金要求五億韓元，最後雖然降到三億，但她還是覺得負擔太大而無法接受。於是後來只好到坡州買房，但卻因此遭受購屋詐騙，全部財產4億韓元還有貸款，她全部交給了一位沒有任何賣屋權限的大叔。



即使已經獲得司法判決，但對方只表達沒錢還，李秀智也就收不回被詐騙的費用。她也只能重新開始月租的生活，希澈也問到「這樣的人是否應該被抓到牢房」，不過李秀智說其實對方還過著正常的生活，而當時雖然有記者來詢問她是否遭受詐騙，但她卻為顧及公司形象，而無法說出事件的真相。而此事隨著李秀智引發的話題而再度被提出討論，普遍認為國家對於詐騙的罪犯過於寬容，也心疼李秀智在節目中勇敢說出自己的過往。



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