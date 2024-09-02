「肉汁秀智」李秀智登YT节目惊爆自己曾遭诈骗过往重新受瞩目：被骗金额高达四亿韩元！

因模仿金高银与金惠奫等人气女星，神态相当到位又逗趣的谐星李秀智，近日又因在节目中搞笑模仿HYBE创办人房时爀与直播主「果汁世妍」被拍到的样子而引发话题，肉肉的她近日更被称为「肉汁秀智」。李秀智最近也在节目中提到自己曾遭受诈骗的过往。

9月2日在网路上有人重新提起了李秀智出演YT节目的影片，当日李秀智被主持人希澈问到是否因为要养狗狗的关系而选择搬家？李秀智表示是因为房东突然涨了租金要求五亿韩元，最后虽然降到三亿，但她还是觉得负担太大而无法接受。於是后来只好到坡州买房，但却因此遭受购屋诈骗，全部财产4亿韩元还有贷款，她全部交给了一位没有任何卖屋权限的大叔。



即使已经获得司法判决，但对方只表达没钱还，李秀智也就收不回被诈骗的费用。她也只能重新开始月租的生活，希澈也问到「这样的人是否应该被抓到牢房」，不过李秀智说其实对方还过著正常的生活，而当时虽然有记者来询问她是否遭受诈骗，但她却为顾及公司形象，而无法说出事件的真相。而此事随著李秀智引发的话题而再度被提出讨论，普遍认为国家对於诈骗的罪犯过於宽容，也心疼李秀智在节目中勇敢说出自己的过往。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻