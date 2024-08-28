【韩网热门】某个疯狂电视剧的随行杯PPL广告
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【韩网热门】某个疯狂电视剧的随行杯PPL广告

韩剧   2024年8月28日   星期三13:01   Sani  

（封面图源：FB@tvNDrama，《因为不想吃亏》截图）

申敏儿和金永大主演的韩剧《因为不想吃亏》近日开播，剧中女主角海英的女同事怡麟将随行杯泼向她，但杯中液体一点都没飞溅出来，原来是盖著杯盖。海英惊呼：「哦，密封力！」

（图源：《因为不想吃亏》截图）

怡麟表示这只是假动作，接著打开杯盖再泼过去！海英闪开导致身边的男同事宇宰被泼到，宇宰竖起两个大拇指：「啊，保温力！」
（图源：《因为不想吃亏》截图）

韩国网友评论：
1. 一给莫呀（这是什么啊）kkkk
2. 这部剧真的超好笑kkkk像疯子一样ᅮ
3. 好像中国或泰国电视剧会出现的场面
4. 居然是二连击kkkk
5. 真的不是海豚诱拐团拍的广告吗？ kkkk（*海豚诱拐团是以无厘头著称的广告电影制作公司）
6. 我觉得很疯很新颖，很好啊kkk
7. 堪比《Running Man》的PPL水准kkk
8. 这个世界终於疯了kkk
9. 完了，我想买kkkk
10. 好无语kkk可以直接当广告用啦，很独特
11. 其实这样光明正大搞笑的PPL也蛮不错kkk
12. 「保温力」kkkk正常人谁这样讲话啊，一般都是说「啊好烫C8」
13. 申敏儿真的好童颜
14. 这部剧很有趣，喜欢爱情喜剧的人不要错过kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3380435471

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