好久不見李敏鎬：「《柏青哥》劇本正好出現在我迫切希望新挑戰的時候！」第二季已上線

第一季大獲好評的續集電視劇集《柏青哥2》首集已公開，充滿時代的眼淚以及世代交替的衝擊，改編自同名暢銷小說，描述在陌生的土地上紮根生活的堅韌女子善子（尹汝貞/金敏荷飾），描述著她從年輕到老年的愛情與親情，以及順應時代的生存法則，故事更橫跨韓國、日本與美國展開。

李敏鎬在劇中飾演一位從生鮮貿易商轉變為軍火走私商人的漢秀，他是善子的初戀，也是大兒子的生父。雖然李敏鎬原本在韓劇中給人的形象就是溫柔高富帥，但在《柏青哥》中卻是一位有婦之夫甚至愛上了善子，甚至有點粗暴的對待善子，對李敏鎬也是一大挑戰。李敏鎬也坦言在自己正尋求突破的時候，收到了《柏青哥》的劇本，拍攝過程中他沒有被束縛而自在地表達出想要呈現的角色，也感受到自己的成長。

而像李敏鎬這樣出道十多年的韓流明星，幾乎已經不需要歷經試鏡選角的流程了，但他卻為了《柏青哥》專心投入角色的準備並進行試鏡，整個過程花費很長的時間，選角相當細膩，最終終於抵定由他出演漢秀一角。男性演員大多希望給觀眾們溫柔暖心的形象，李敏鎬接演這類似有點「約會暴力」的角色實在不太容易，他則表示每個人都存在著或多或少的暴力性格，加上在那樣的時代，沒有太多該理性去愛人以及講法律的想法，只能找對自己的生存有利的方式，當然在現代來說應該不能再這樣隨意使用暴力。



歷經演出《流星花園》《繼承者們》《永遠的君主》等，不管是穿著校服的專情暖男，或是騎著白馬而來的時空穿越，李敏鎬始終在等待一個全新的突破，在此時他接到了《柏青哥》的劇本，他也覺得自己的選擇非常正確，也從這系列作品中體會到了不同的感受。大家也可從本次他的表現中再度感受到不一樣的李敏鎬，《柏青哥2》共有8集將陸續在每週五公開.

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