好久不见李敏镐：「《柏青哥》剧本正好出现在我迫切希望新挑战的时候！」第二季已上线

第一季大获好评的续集电视剧集《柏青哥2》首集已公开，充满时代的眼泪以及世代交替的冲击，改编自同名畅销小说，描述在陌生的土地上扎根生活的坚韧女子善子（尹汝贞/金敏荷饰），描述著她从年轻到老年的爱情与亲情，以及顺应时代的生存法则，故事更横跨韩国、日本与美国展开。

李敏镐在剧中饰演一位从生鲜贸易商转变为军火走私商人的汉秀，他是善子的初恋，也是大儿子的生父。虽然李敏镐原本在韩剧中给人的形象就是温柔高富帅，但在《柏青哥》中却是一位有妇之夫甚至爱上了善子，甚至有点粗暴的对待善子，对李敏镐也是一大挑战。李敏镐也坦言在自己正寻求突破的时候，收到了《柏青哥》的剧本，拍摄过程中他没有被束缚而自在地表达出想要呈现的角色，也感受到自己的成长。

而像李敏镐这样出道十多年的韩流明星，几乎已经不需要历经试镜选角的流程了，但他却为了《柏青哥》专心投入角色的准备并进行试镜，整个过程花费很长的时间，选角相当细腻，最终终於抵定由他出演汉秀一角。男性演员大多希望给观众们温柔暖心的形象，李敏镐接演这类似有点「约会暴力」的角色实在不太容易，他则表示每个人都存在著或多或少的暴力性格，加上在那样的时代，没有太多该理性去爱人以及讲法律的想法，只能找对自己的生存有利的方式，当然在现代来说应该不能再这样随意使用暴力。



历经演出《流星花园》《继承者们》《永远的君主》等，不管是穿著校服的专情暖男，或是骑著白马而来的时空穿越，李敏镐始终在等待一个全新的突破，在此时他接到了《柏青哥》的剧本，他也觉得自己的选择非常正确，也从这系列作品中体会到了不同的感受。大家也可从本次他的表现中再度感受到不一样的李敏镐，《柏青哥2》共有8集将陆续在每周五公开.

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