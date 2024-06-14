洪锡天节目中再点名边佑锡：「拥有190cm身高＋主角脸孔」转行当演员何须犹豫！

洪锡天在料理综艺节目中提到最近自己与大势演员边佑锡的缘分，以及当年为何鼓励他从模特儿转行成为演员。

日前播出的tvN《吃饭或喝一杯》中金喜善、李寿根、李恩智、The Boyz泳勋四人再度联手出击，特别来宾则是在梨泰院知名的综艺人洪锡天，当日在节目中他也亲自做了料理，并介绍了许多地区的知名美食店。而洪锡天也为自己的YT频道《洪锡天的宝石盒》找寻嘉宾，不断鼓吹现场帅气的The Boyz泳勋来上节目，李恩智则表示能够出演《宝石盒》就等於是美男的认证，洪锡天也说，就算是金喜善这样的美女可是无法上这节目的～



也曾受到邀请而出演《洪锡天的宝石盒》其中一位，就是最近人气爆棚的「善宰」边佑锡，一提到他，更是洪锡天非常早就认定的一颗宝石，洪锡天提到边佑锡在成名之前，也时常在这里做为模特儿活动，每一次洪锡天见到他，都鼓励他朝演员之路发展，给他许多勇气。边佑锡总是觉得自己的身高有点过高，对这一点显得有些没自信，不过洪锡天则是以「近来女演员的身高也不矮」来鼓励他，并且说「你的脸就是该去演戏的脸」持续给他勇气。



金喜善反问洪锡天「有专门称作演戏的脸吗」，洪锡天则表示，准确来说就是有人具备主角的长相，电视剧60分钟来说，主角必须负责40分钟。意思是必须有「令人不转台」的魅力所在，眼神、笑容与声线都应该完美。也再度提到边佑锡在外型、声音、眼神以及笑容都有著独特魅力，洪锡天也为自己「觉得他会红」的直觉实现而感到自豪又幸福。



当日节目中，洪锡天公开了生日派对的热闹现场，宝石们集体出动有如颁奖典礼一般盛大，洪锡天也带著大家来到他在梨泰院的秘密基地，展现了他熟练的料理技巧，轻轻松松完成了多道泰式料理，展现主厨一般的过人实力。接下来2PM的灿盛登场，金喜善也大夸他的日语程度非常厉害。

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