Super Junior出道19週年，11日公開新單曲！團綜《SJ Returns》可能也要歸來

Super Junior先前在羅PD YouTube直播上，透露新巡演《Super Show Spin off: Half Time》展開前一週會先發行新曲，今(7)日官方正式宣布此消息。

據Super Junior官方消息，全新單曲〈Show Time〉將在11日下午6時（港台時間5時）於各大音源網站發行，是繼正規11輯Vol.2《The Road：Celebration》後，時隔1年7個月再推出新歌。



新歌〈Show Time〉是首以強勁銅管和人聲開頭的放克流行樂曲類型，Super Junior將利用節奏和吉他聲表現愉快的表演技巧，展現出被邀請參加華麗演出的感覺。〈Show Time〉歌詞中也描述Super Junior不斷展開的「Show Time」故事，今逢出道19週年，要再次證明Super Junior之間的緊密默契，同時要讓人更加期待今後更多團體合作。



除此之外，小分隊D&E（東海、銀赫）的YouTube節目《要來這邊嗎？》上，銀赫已透露新歌編舞老師找來名舞者崔英俊（又譯崔容俊），當場向崔英俊邀功是自己提議的，崔英俊聽了搞笑說：「我們Judge nim委託給我，那我真的要努力工作。」「Judge nim」指的是銀赫曾在崔英俊參賽的《Street Man Fighter》（街頭男戰士）擔任評審，銀赫很不好意思的說：「那已經以前的事了！」說現在崔英俊是老師，自己是弟子。



〈Show Time〉新歌11日發行後，Super Junior 22日將開始《Super Show Spin off: Half Time》巡演，巡演也有新消息台灣台北場加場，目前Super Junior和MAMAMOO的「台灣灶咖大戰」仍略遜一籌，13:12（頌樂近日也多了一場簽售）。



2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> ASIA TOUR



[SEOUL]

KSPO DOME

June 22(SAT) - 23(SUN), 2024



[BANGKOK]

Impact Challenger Hall 1

July 6(SAT) - 7(SUN), 2024



[SINGAPORE]

SINGAPORE INDOOR STADIUM

July 14(SUN), 2024



[HO CHI MINH]

Phu Tho Indoor… pic.twitter.com/umf22wRfWK — SUPER JUNIOR (@SJofficial) June 6, 2024

另外，除了新歌、巡演之外，招牌團體綜藝《SJ Returns》可能也要以新一季回歸了，同樣是在羅PD直播上透露的。羅PD表示自己參與拍攝了《SJ Returns》，拍完便邀Super Junior一同直播。雖未知新一季《SJ Returns》何時開播、哪個平台播出，但Weverse近期大動作上架一到三季內容，或許新一季推出也快了。



240528 #슈퍼주니어



- 저희가 하는 녹화는 아니고 슈주 리턴즈에 녹화에 저를 불러주셔서 이것저것 하는 녹화가 있었어요 3시간전에 오셔서 얘기도 나누고 게임도 하고

D 맞습니다

- 게임을 하셨다고요? 그냥 앉아계셨잖아요

D 다 잘렸나요?

- 그래도 웃긴 거 2개했다 pic.twitter.com/nh0eS02Omm — 욘미 (@elf__hasu) May 28, 2024

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