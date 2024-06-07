Super Junior出道19周年，11日公开新单曲！团综《SJ Returns》可能也要归来

Super Junior先前在罗PD YouTube直播上，透露新巡演《Super Show Spin off: Half Time》展开前一周会先发行新曲，今(7)日官方正式宣布此消息。

据Super Junior官方消息，全新单曲〈Show Time〉将在11日下午6时（港台时间5时）於各大音源网站发行，是继正规11辑Vol.2《The Road：Celebration》后，时隔1年7个月再推出新歌。



新歌〈Show Time〉是首以强劲铜管和人声开头的放克流行乐曲类型，Super Junior将利用节奏和吉他声表现愉快的表演技巧，展现出被邀请参加华丽演出的感觉。〈Show Time〉歌词中也描述Super Junior不断展开的「Show Time」故事，今逢出道19周年，要再次证明Super Junior之间的紧密默契，同时要让人更加期待今后更多团体合作。



除此之外，小分队D&E（东海、银赫）的YouTube节目《要来这边吗？》上，银赫已透露新歌编舞老师找来名舞者崔英俊（又译崔容俊），当场向崔英俊邀功是自己提议的，崔英俊听了搞笑说：「我们Judge nim委托给我，那我真的要努力工作。」「Judge nim」指的是银赫曾在崔英俊参赛的《Street Man Fighter》（街头男战士）担任评审，银赫很不好意思的说：「那已经以前的事了！」说现在崔英俊是老师，自己是弟子。



〈Show Time〉新歌11日发行后，Super Junior 22日将开始《Super Show Spin off: Half Time》巡演，巡演也有新消息台湾台北场加场，目前Super Junior和MAMAMOO的「台湾灶咖大战」仍略逊一筹，13:12（颂乐近日也多了一场签售）。



2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> ASIA TOUR



[SEOUL]

KSPO DOME

June 22(SAT) - 23(SUN), 2024



[BANGKOK]

Impact Challenger Hall 1

July 6(SAT) - 7(SUN), 2024



[SINGAPORE]

SINGAPORE INDOOR STADIUM

July 14(SUN), 2024



[HO CHI MINH]

Phu Tho Indoor… pic.twitter.com/umf22wRfWK — SUPER JUNIOR (@SJofficial) June 6, 2024

另外，除了新歌、巡演之外，招牌团体综艺《SJ Returns》可能也要以新一季回归了，同样是在罗PD直播上透露的。罗PD表示自己参与拍摄了《SJ Returns》，拍完便邀Super Junior一同直播。虽未知新一季《SJ Returns》何时开播、哪个平台播出，但Weverse近期大动作上架一到三季内容，或许新一季推出也快了。



240528 #슈퍼주니어



- 저희가 하는 녹화는 아니고 슈주 리턴즈에 녹화에 저를 불러주셔서 이것저것 하는 녹화가 있었어요 3시간전에 오셔서 얘기도 나누고 게임도 하고

D 맞습니다

- 게임을 하셨다고요? 그냥 앉아계셨잖아요

D 다 잘렸나요?

- 그래도 웃긴 거 2개했다 pic.twitter.com/nh0eS02Omm — 욘미 (@elf__hasu) May 28, 2024

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