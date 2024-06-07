Super Junior出道19周年，11日公开新单曲！团综《SJ Returns》可能也要归来
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Super Junior出道19周年，11日公开新单曲！团综《SJ Returns》可能也要归来

KPOP   2024年6月7日   星期五17:00   草莓  

（封面图源：X@SJofficial）

Super Junior先前在罗PD YouTube直播上，透露新巡演《Super Show Spin off: Half Time》展开前一周会先发行新曲，今(7)日官方正式宣布此消息。

据Super Junior官方消息，全新单曲〈Show Time〉将在11日下午6时（港台时间5时）於各大音源网站发行，是继正规11辑Vol.2《The Road：Celebration》后，时隔1年7个月再推出新歌。
（图源：X@SJofficial）

新歌〈Show Time〉是首以强劲铜管和人声开头的放克流行乐曲类型，Super Junior将利用节奏和吉他声表现愉快的表演技巧，展现出被邀请参加华丽演出的感觉。〈Show Time〉歌词中也描述Super Junior不断展开的「Show Time」故事，今逢出道19周年，要再次证明Super Junior之间的紧密默契，同时要让人更加期待今后更多团体合作。
（图源：X@SJofficial）

除此之外，小分队D&E（东海、银赫）的YouTube节目《要来这边吗？》上，银赫已透露新歌编舞老师找来名舞者崔英俊（又译崔容俊），当场向崔英俊邀功是自己提议的，崔英俊听了搞笑说：「我们Judge nim委托给我，那我真的要努力工作。」「Judge nim」指的是银赫曾在崔英俊参赛的《Street Man Fighter》（街头男战士）担任评审，银赫很不好意思的说：「那已经以前的事了！」说现在崔英俊是老师，自己是弟子。
左至右为崔英俊、白虎、银赫（图源：YouTube@iamdongbaek截图）

〈Show Time〉新歌11日发行后，Super Junior 22日将开始《Super Show Spin off: Half Time》巡演，巡演也有新消息台湾台北场加场，目前Super Junior和MAMAMOO的「台湾灶咖大战」仍略逊一筹，13:12（颂乐近日也多了一场签售）。

另外，除了新歌、巡演之外，招牌团体综艺《SJ Returns》可能也要以新一季回归了，同样是在罗PD直播上透露的。罗PD表示自己参与拍摄了《SJ Returns》，拍完便邀Super Junior一同直播。虽未知新一季《SJ Returns》何时开播、哪个平台播出，但Weverse近期大动作上架一到三季内容，或许新一季推出也快了。

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