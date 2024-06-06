Winter出演朴明洙网综预告公开！肢体接触引aespa海外粉丝不满：SM疯了吗？看了很不舒服！

喜剧演员、主持人朴明洙最近宣布副角车恩秀（차은수）的出道，要开始追赶车银优 XD

5日，YouTube 频道「채널훈훈」上传标题为「我们恩秀的脸不仅撕开了时尚，还撕开画报，ㅣEP.0 [脸蛋天才车恩秀] 」的影片。公开的影片中，他拍摄 Pure、Sexy、Wild 等多种风格的画报，不仅赤裸著上身躺在床上，还在装有花的浴缸中进行拍摄（笑）！



特别是影片的最后，aespa 成员 Winter 惊喜登场！Winter 还特别强调说：「什么呀～车恩秀！长得帅就了不起吗？长得帅就了不起吗？」两人还手贴手、额边额头贴著额头，预告了 Winter 和车恩秀的情境剧。



预告一公开，不少韩国网友纷纷表示很期待，但...朴明洙 Winter 的接触却让不少 aespa 海外粉丝感到不满，纷纷影片和 X（旧Twitter）留言：「SM 疯了吗」、「好让人不舒服的画面，离 Winter 远一点啊」、「请立即取消这些内容」、「这是在干嘛」、「恶心！远离 Winter」、「这看著真的很不舒服」、「让这个奇怪的老人离开」等等。

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